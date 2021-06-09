Пресс-служба главы Бурятии: «Штраф за костер – не пиар»

В МЧС поступило реальное заявление от «бдительных граждан» по поводу незаконного разведения костра









«Алексей Цыденов находился в отпуске в Тункинском районе, где его встретили друзья. По случаю майских праздников были организованы шашлыки, для чего и был разожжен костер. Настроение было хорошее, запрет на разведение костра по обычной человеческой забывчивости не был учтен. В связи с чем Алексей Цыденов со спокойной душой выставил в Инстаграмм сам процесс. Поделился радостью с земляками.



Заявление в МЧС от «бдительных граждан» по поводу незаконного разведения костра поступило со ссылкой на публикацию в Инстаграме главы Бурятии. На основании этого МЧС обратилось к Алексею Цыденову с вопросом - а был ли костер? Глава отказываться от фотографии не стал, придумывать то, что фото сделано в другом месте и в другое время тоже не стал, как и ссылаться на кого-то еще.



В итоге ответственность за это понес сам. Решение было опубликовано для того, чтобы избежать двойного толкования. Штраф оплачен, копия квитанции вместе протоколом опубликована в инстаграмме Алексея Цыденова. Это не является пиар-акцией, однако в очередной раз напомнило о необходимости соблюдать противопожарное законодательство. Перед законом все равны!», - подчеркнули в пресс-службе главы Бурятии.



Фото: Инстаграм Штраф, наложенный на главу Бурятии Алексея Цыденова за разведение костра во время противопожарного режима, вызвал столь много вопросов, что пресс-служба руководителя региона дала официальный комментарий.«Алексей Цыденов находился в отпуске в Тункинском районе, где его встретили друзья. По случаю майских праздников были организованы шашлыки, для чего и был разожжен костер. Настроение было хорошее, запрет на разведение костра по обычной человеческой забывчивости не был учтен. В связи с чем Алексей Цыденов со спокойной душой выставил в Инстаграмм сам процесс. Поделился радостью с земляками.Заявление в МЧС от «бдительных граждан» по поводу незаконного разведения костра поступило со ссылкой на публикацию в Инстаграме главы Бурятии. На основании этого МЧС обратилось к Алексею Цыденову с вопросом - а был ли костер? Глава отказываться от фотографии не стал, придумывать то, что фото сделано в другом месте и в другое время тоже не стал, как и ссылаться на кого-то еще.В итоге ответственность за это понес сам. Решение было опубликовано для того, чтобы избежать двойного толкования. Штраф оплачен, копия квитанции вместе протоколом опубликована в инстаграмме Алексея Цыденова. Это не является пиар-акцией, однако в очередной раз напомнило о необходимости соблюдать противопожарное законодательство. Перед законом все равны!», - подчеркнули в пресс-службе главы Бурятии.Фото: Инстаграм