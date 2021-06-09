Пресс-служба главы Бурятии: «Штраф за костер – не пиар»

В МЧС поступило реальное заявление от «бдительных граждан» по поводу незаконного разведения костра
Штраф, наложенный на главу Бурятии Алексея Цыденова за разведение костра во время противопожарного режима, вызвал столь много вопросов, что пресс-служба руководителя региона дала официальный комментарий.
«Алексей Цыденов находился в отпуске в Тункинском районе, где его встретили друзья. По случаю майских праздников были организованы шашлыки, для чего и был разожжен костер. Настроение было хорошее, запрет на разведение костра по обычной человеческой забывчивости не был учтен. В связи с чем Алексей Цыденов со спокойной душой выставил в Инстаграмм сам процесс. Поделился радостью с земляками.
Заявление в МЧС от «бдительных граждан» по поводу незаконного разведения костра поступило со ссылкой на публикацию в Инстаграме главы Бурятии. На основании этого МЧС обратилось к Алексею Цыденову с вопросом - а был ли костер? Глава отказываться от фотографии не стал, придумывать то, что фото сделано в другом месте и в другое время тоже не стал, как и ссылаться на кого-то еще.
В итоге ответственность за это понес сам. Решение было опубликовано для того, чтобы избежать двойного толкования. Штраф оплачен, копия квитанции вместе протоколом опубликована в инстаграмме Алексея Цыденова. Это не является пиар-акцией, однако в очередной раз напомнило о необходимости соблюдать противопожарное законодательство. Перед законом все равны!», - подчеркнули в пресс-службе главы Бурятии.
Фото: Инстаграм
«Алексей Цыденов находился в отпуске в Тункинском районе, где его встретили друзья. По случаю майских праздников были организованы шашлыки, для чего и был разожжен костер. Настроение было хорошее, запрет на разведение костра по обычной человеческой забывчивости не был учтен. В связи с чем Алексей Цыденов со спокойной душой выставил в Инстаграмм сам процесс. Поделился радостью с земляками.
Заявление в МЧС от «бдительных граждан» по поводу незаконного разведения костра поступило со ссылкой на публикацию в Инстаграме главы Бурятии. На основании этого МЧС обратилось к Алексею Цыденову с вопросом - а был ли костер? Глава отказываться от фотографии не стал, придумывать то, что фото сделано в другом месте и в другое время тоже не стал, как и ссылаться на кого-то еще.
В итоге ответственность за это понес сам. Решение было опубликовано для того, чтобы избежать двойного толкования. Штраф оплачен, копия квитанции вместе протоколом опубликована в инстаграмме Алексея Цыденова. Это не является пиар-акцией, однако в очередной раз напомнило о необходимости соблюдать противопожарное законодательство. Перед законом все равны!», - подчеркнули в пресс-службе главы Бурятии.
Фото: Инстаграм
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?