Главу Бурятии оштрафовали за костер для шашлыка

Алексей Цыденов заплатил 3 тысячи рублей штрафа за огонь в самодельном мангале «на кирпичах»



Главу Бурятии оштрафовали за разведение костра. Об этом он сам сообщил на своей странице в Инстаграм: «Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовало за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!», - написал Алексей Цыденов.



И даже немного поагитировал: « Сейчас становится теплее. Надеюсь, ковида станет меньше, но пожароопасность повысится. Будьте аккуратны, берегите себя и окружающих».



Как следует из протокола, копия которого размещена здесь же, Алексей Цыденов нарушил особый противопожарный режим, введенный им же, 5 мая. Костерок он развел в Тункинском районе в местности «Вышка» на берегу Иркута в 1,5 км от села Жемчуг. Протокол об административном наказании был составлен 22 мая. Сумма штрафа составила 3 тысячи рублей.



Комментарии под постом главы Бурятии противоречивы. Часть аудитории благодарит Алексея Цыденова за скромность и принципиальность, вторая часть посчитала всю историю пиаром. Впрочем, сомнений в законности штрафа никто не высказал. .



Фото: Инстраграм/место событий



