Дзюдоисты Бурятии взяли на первенстве ДФО 21 медаль

Соревнования прошли в Нерюнгри с 1 по 3 октября



Первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо прошло в Нерюнгри с 1 по 3 октября. Турнир собрал более 250 юношей и девушек до 18 лет и юниорок и юниоров до 21 года. По результатам соревнований сборная Бурятии завоевала 21 медалей, сообщили в пресс-службе Минспорта Бурятии.



Уверенную победу одержали Давид Оганесян в весовой категории до 50 кг, Валентин Доржитаров – до 66 кг, София Хорева – до 70 кг.



Серебряными призерами Первенства ДФО до 18 лет стали Артем Апрелов в в/к до 73 кг, Виктория Лапа - 63 кг и Сарюна Махатова – до 44 кг. Бронзовые медали у Артема Чернышёва, Виктора Метелева, Даниила Синева, Анатолия Дубанова, Кирилла Хлызова, Галины Аржутовой и Яны Коростелевой.



Среди юниоров до 21 года золотую медаль завоевал Даниил Отто, серебряные медали у Александра Пляскина, Владислава Низовцева, Екатерины Лебедевой. Обладателями бронзовых медалей стали - Рашид Омаров, Рустам Ринчинов, Рауф Дунималиев, Анастасия Лебедева.



В командном зачете I место у сборной команды до 18 лет и III место у юниоров Бурятии до 21 года.



«Соревнования прошли на высоком уровне, собрались сильнейшие дзюдоисты со всего Дальнего востока. Эмоции только положительные. Не ожидали, что обойдем в командном зачёте хозяев турнира. Уже через неделю начнем подготовку к Первенству России в Красноярске, а само Первенство пройдет в Ижевске с 6 по 10 ноября», - добавил старший тренер сборной до 18 лет Сергей Байдаев.



Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.