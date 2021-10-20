Сидячие волейболисты Бурятии выиграли турнир Иркутской области

Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в начале октября



В начале октября сборная Республики Бурятия под руководством Олега Тонкопрядченко выиграла открытый турнир Иркутской области по волейболу сидя среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.



В соревнованиях приняли участие 8 команд из Иркутской области и Бурятии. В финале наша команда в составе: Мэргэна Бадмаева, Виктора Шаманова, Тумэна Уланова, Александра Науменко, Ивана Степанова, Гаврила Мантыкова, Виталия Хомякова обыграла команду «ВОИ» из Иркутска.



Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии



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