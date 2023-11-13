В Минспорта Бурятии прокомментировали конфликт в школе олимпийского резерва

Министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев ответил на обращение родителей спортсменов-воспитанников Республиканской спортивной школы олимпийского резерва.

Как сообщал «Номер один», родители юных пулевиков были недовольны новым тренером для их детей и тревожились насчет ее опыта. Жители опубликовали обращение к главе региона Алексею Цыденову, а также обратились в прокуратуру.

«В копилке трудоустроенной Нины Дулмаевой звание мастера спорта России по пулевой стрельбе, членство в сборной Бурятии и награды всероссийских соревнований. На решение комиссии также повлиял диплом с отличием об окончании учебы в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма по специальности «Физическая культура». С 2016 по 2020 годы Нина Александровна выступала за сборную Республики Татарстан и неоднократно судила Первенства России и другие соревнования Всероссийского уровня»,

– сообщает Иван Козырев.



По информации Минспорта, с начала 2023 года тренер работала в Республиканской спортивно-адаптивной школе сурдолимпийского и паралимпийского резерва» по спорту глухих, дисциплина: пулевая стрельба. Быстро освоила язык жестов, что позволило сократить языковой барьер с обучающимися. За время работы, воспитанница Дулмаевой - Анна Степанова заняла 3 место в Чемпионате России по спорту глухих.

«Этих и других заслуг хватило для замещения вакантной должности тренера по пулевой стрельбе в РСШОР. Тренировочный процесс продолжается в штатном режиме согласно расписанию. Единственное, что меняется - фамилия тренера, проводящего занятия. Держим ситуацию на постоянном контроле», - сказал министр спорта Бурятии.

Фото: "Номер один"