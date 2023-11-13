Спорт 13.11.2023 в 20:25

В Минспорта Бурятии прокомментировали конфликт в школе олимпийского резерва

Напомним, ранее с обращением к властям выступили родители юных пулевиков
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Минспорта Бурятии прокомментировали конфликт в школе олимпийского резерва

Министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев ответил на обращение родителей спортсменов-воспитанников Республиканской спортивной школы олимпийского резерва.

Родители спортсменов-пулевиков просят помощи у Главы Бурятии
12.11.2023 в 17:36
Как сообщал «Номер один», родители юных пулевиков были недовольны новым тренером для их детей и тревожились насчет ее опыта. Жители опубликовали обращение к главе региона Алексею Цыденову, а также обратились в прокуратуру.

«В копилке трудоустроенной Нины Дулмаевой звание мастера спорта России по пулевой стрельбе, членство в сборной Бурятии и награды всероссийских соревнований. На решение комиссии также повлиял диплом с отличием об окончании учебы в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма по специальности «Физическая культура». С 2016 по 2020 годы Нина Александровна выступала за сборную Республики Татарстан и неоднократно судила Первенства России и другие соревнования Всероссийского уровня»,

 – сообщает Иван Козырев.
 По информации Минспорта, с начала 2023 года тренер работала в Республиканской спортивно-адаптивной школе сурдолимпийского и паралимпийского резерва» по спорту глухих, дисциплина: пулевая стрельба. Быстро освоила язык жестов, что позволило сократить языковой барьер с обучающимися. За время работы, воспитанница Дулмаевой - Анна Степанова заняла 3 место в Чемпионате России по спорту глухих.

«Этих и других заслуг хватило для замещения вакантной должности тренера по пулевой стрельбе в РСШОР. Тренировочный процесс продолжается в штатном режиме согласно расписанию. Единственное, что меняется - фамилия тренера, проводящего занятия. Держим ситуацию на постоянном контроле»,

 - сказал министр спорта Бурятии.


Фото: "Номер один"

Теги
конфликт пулевая стрельба школа

Все новости

В Минспорта Бурятии прокомментировали конфликт в школе олимпийского резерва
13.11.2023 в 20:25
Бюджет Монголии на 2024 год предусматривает повышение зарплат и пенсий независимо от выборов в парламент
13.11.2023 в 17:56
Мэр Улан-Удэ встретился с депутатом Хурала
13.11.2023 в 17:46
В Бурятии фермер прострелил гостю голову
13.11.2023 в 17:39
Безработный житель Улан-Удэ украл двух роботов
13.11.2023 в 17:08
«Получил пас и упал на спину»
13.11.2023 в 16:57
В филиал фонда «Защитники Отечества» за пять месяцев обратились 4,7 тыс жителей Бурятии
13.11.2023 в 16:44
Бурятские боксаны привезли пять медалей с чемпионата России
13.11.2023 в 16:33
Мэрия Улан-Удэ пригрозила энергетикам прокуратурой и судами
13.11.2023 в 16:13
Житель Бурятии отомстил бывшей на 1,5 миллиона рублей
13.11.2023 в 15:58
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
«Получил пас и упал на спину»
Знакомые рассказали о 61-летнем хоккеисте, умершем во время матча в Новосибирске

13.11.2023 в 16:57
Бурятские боксаны привезли пять медалей с чемпионата России
Золото первенства страны  завоевали Дарима Сандакова и Кристина Ткачева

13.11.2023 в 16:33
Родители спортсменов-пулевиков просят помощи у Главы Бурятии
Идет крупный конфликт в школе олимпийского резерва
12.11.2023 в 17:36
Спортсмен из Бурятии отстоял титул чемпиона лиги по кулачным боям в Москве
В столице страны прошел турнир «Hardcore Fighting Championship»
12.11.2023 в 16:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru