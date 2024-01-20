Школьница из Бурятии отличилась на лыжных гонках

Школьница Лидия Федотова из Улан-Удэ успешно выступает на лыжных гонках в городе Южно-Сахалинск. Девушка одержала уже несколько побед.

17 января Лидия взяла бронзовую медаль на 2 этапе спартакиады учащихся по лыжным гонкам в гонке на 10 км классическим стилем.

18 января девушка завоевала серебряную медаль в спринте. А сегодня, 20 января, спортивная школа №4, где тренируется Лидия, сообщила об еще одной победе своей воспитанницы.

«Поздравляем Федотову Лидию с серебряной медалью в гонке свободным стилем, 5 км. Поздравляем тренера Романова Владислава Анатольевича с успешным выступлением воспитанницы».





Фото: МАУ ДО «Спортивная школа №4» г.Улан-Удэ,