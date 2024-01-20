Спорт 20.01.2024 в 15:32
Школьница из Бурятии отличилась на лыжных гонках
Спартакиада учащихся по лыжным гонкам проходит в г. Южно-Сахалинск
Текст: "Номер один"
Школьница Лидия Федотова из Улан-Удэ успешно выступает на лыжных гонках в городе Южно-Сахалинск. Девушка одержала уже несколько побед.
17 января Лидия взяла бронзовую медаль на 2 этапе спартакиады учащихся по лыжным гонкам в гонке на 10 км классическим стилем.
18 января девушка завоевала серебряную медаль в спринте. А сегодня, 20 января, спортивная школа №4, где тренируется Лидия, сообщила об еще одной победе своей воспитанницы.
«Поздравляем Федотову Лидию с серебряной медалью в гонке свободным стилем, 5 км. Поздравляем тренера Романова Владислава Анатольевича с успешным выступлением воспитанницы».
Фото: МАУ ДО «Спортивная школа №4» г.Улан-Удэ,
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