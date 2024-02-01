В Улан-Удэ снова пройдет массовая гонка «Лыжня России»

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Улан-Удэ 17 февраля в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» на Верхней Березовке. Как сообщили в минспорта Бурятии, теперь жители республики могут зарегистрироваться на гонку через Госуслуги.

«Преимуществом данной услуги является то, что для участия в событии не требуется предъявление оригинала паспорта и полиса ОМС. Достаточно показать эти документы на портале ЕПГУ с телефона»,



- отметили в сообщении.



В этом году лыжная гонка посвящена Году семьи.







Возрастное ограничение 0+





Фото: Минспорта РБ