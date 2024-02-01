Спорт 01.02.2024 в 12:17
В Улан-Удэ снова пройдет массовая гонка «Лыжня России»
Жители могут зарегистрироваться через «Госуслуги»
Текст: Евгения Гармаева
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Улан-Удэ 17 февраля в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» на Верхней Березовке. Как сообщили в минспорта Бурятии, теперь жители республики могут зарегистрироваться на гонку через Госуслуги.
В этом году лыжная гонка посвящена Году семьи.
«Преимуществом данной услуги является то, что для участия в событии не требуется предъявление оригинала паспорта и полиса ОМС. Достаточно показать эти документы на портале ЕПГУ с телефона»,
- отметили в сообщении.
Возрастное ограничение 0+
Фото: Минспорта РБ
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