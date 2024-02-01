Спорт 01.02.2024 в 12:17

В Улан-Удэ снова пройдет массовая гонка «Лыжня России»

Жители могут зарегистрироваться через «Госуслуги»
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ снова пройдет массовая гонка «Лыжня России»

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Улан-Удэ 17 февраля в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» на Верхней Березовке. Как сообщили в минспорта Бурятии, теперь жители республики могут зарегистрироваться на гонку через Госуслуги.

«Преимуществом данной услуги является то, что для участия в событии не требуется предъявление оригинала паспорта и полиса ОМС. Достаточно показать эти документы на портале ЕПГУ с телефона»,

- отметили в сообщении.

В этом году лыжная гонка посвящена Году семьи.




Возрастное ограничение 0+


Фото: Минспорта РБ

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ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

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