Спортсмены-гиревики из Бурятии отличились на первенстве России

В Нижегородской области завершилось Первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок. Как сообщают в минспорта Бурятии, в соревнованиях принимали участие более 200 атлетов из 33 регионов страны.



По итогам двух дней соревнований Сборная команда Республики Бурятия завоевала 4 медали. Так, спортсмены Роман Якушев и Андрей Пивень стали победителями первенства России в дисциплине длинный цикл. Во второй день соревнований Данил Карнаухов и вновь Андрей Пивень взяли серебро в дисциплине двоеборье.

«Поздравляем спортсменов и тренеров с победой! Гордимся вашими высокими достижениями!»



- высказались в региональном минспорта.

