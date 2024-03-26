Спорт 26.03.2024 в 09:46

Спортсмены-гиревики из Бурятии отличились на первенстве России

В соревнованиях участвовали свыше 200 атлетов
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Спортсмены-гиревики из Бурятии отличились на первенстве России

В Нижегородской области завершилось Первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок. Как сообщают в минспорта Бурятии, в соревнованиях принимали участие более 200 атлетов из 33 регионов страны.

По итогам двух дней соревнований Сборная команда Республики Бурятия завоевала 4 медали. Так, спортсмены Роман Якушев и Андрей Пивень стали победителями первенства России в дисциплине длинный цикл. Во второй день соревнований Данил Карнаухов и вновь Андрей Пивень взяли серебро в дисциплине двоеборье.

«Поздравляем спортсменов и тренеров с победой! Гордимся вашими высокими достижениями!»

- высказались в региональном минспорта.


Фото: минспорта РБ

Теги
спортсмены Спорт

Все новости

В топ 100 лучших школ России вошла школа № 35 из Улан-Удэ
26.03.2024 в 10:49
Жители Улан-Удэ призвали отложить вопрос с установкой памятника героям СВО
26.03.2024 в 10:39
На севере Бурятии все еще лавиноопасно
26.03.2024 в 10:36
В Бурятии заработали медицинские чаты для помощи пациентам
26.03.2024 в 10:18
В районе Бурятии на стройке воспламенилась бетономешалка
26.03.2024 в 10:18
Жители Бурятии смогут пройти бесплатную флюорографию
26.03.2024 в 10:02
Мошенники создали фейковый аккаунт первого заместителя мэра Улан-Удэ
26.03.2024 в 09:52
Спортсмены-гиревики из Бурятии отличились на первенстве России
26.03.2024 в 09:46
Глава Бурятии призвал бизнесменов открывать зарядные станции для электромобилей
26.03.2024 в 09:36
Жительницу района Бурятии лишили авто за пьяную езду
26.03.2024 в 09:31
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
Команда ветеранов из Улан-Удэ стала второй на чемпионате России по легкой атлетике
Всего сборная Бурятии завоевала 25 медалей
25.03.2024 в 16:43
В Бурятии пройдет чемпионат ДФО по «жесткому» кикбоксингу
Съедутся около 250 лучших спортсменов макрорегиона
25.03.2024 в 11:37
Юные гимнастки из Бурятии отличились на соревнованиях в Новосибирске

Девочки стали лучшими в групповом многоборье

23.03.2024 в 13:45
Спортсмены из Бурятии выиграли 6 медалей на первенстве России по тхэквандо
Это две золотые, одна серебряная, три бронзовые медали
22.03.2024 в 11:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru