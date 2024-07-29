В Улан-Удэ спортсмены всех возрастов посоревнуются в настольном теннисе

В Улан-Удэ в четвертый раз пройдут Всероссийские соревнования по настольному теннису (возрастное ограничение 6+).

С 4 по 11 августа зрители смогут насладиться игрой спортсменов всех возрастов - от детей до ветеранов, - в одиночном и парном разряде на турнире по настольному теннису «Байкал».

- Призовой фонд большой, участники квалифицированные, поэтому соревнования проходят всегда очень интересно, особенно, когда приезжает команда Китая. У них настольный теннис – это, практически, национальный вид спорта, - сказала на брифинге Ольга Эрдынеева, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города.

На соревнованиях буду представлены команды из 22 регионов России от Калининграда до Владивостока, а также гости из Китая и Монголии. Торжественное открытие состоится 5 августа в 13:00 в ФСК (ул. Рылеева, г. Улан-Удэ).

Возрастное ограничение 6+

Фото: администрация города Улан-Удэ