Спорт 29.07.2024 в 15:57

В Улан-Удэ спортсмены всех возрастов посоревнуются в настольном теннисе

На соревнованиях буду представлены команды из 22 регионов, а также гости из Китая и Монголии
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ спортсмены всех возрастов посоревнуются в настольном теннисе

В Улан-Удэ в четвертый раз пройдут Всероссийские соревнования по настольному теннису (возрастное ограничение 6+).

С 4 по 11 августа зрители смогут насладиться игрой спортсменов всех возрастов - от детей до ветеранов, - в одиночном и парном разряде на турнире по настольному теннису «Байкал».

- Призовой фонд большой, участники квалифицированные, поэтому соревнования проходят всегда очень интересно, особенно, когда приезжает команда Китая. У них настольный теннис – это, практически, национальный вид спорта, - сказала на брифинге Ольга Эрдынеева, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города.

На соревнованиях буду представлены команды из 22 регионов России от Калининграда до Владивостока, а также гости из Китая и Монголии. Торжественное открытие состоится 5 августа в 13:00 в ФСК (ул. Рылеева, г. Улан-Удэ).

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: администрация города Улан-Удэ

Все новости

С 1 августа жителям Бурятии пересчитают пенсии
29.07.2024 в 16:18
В Бурятии родилась девочка больше 60 см
29.07.2024 в 16:13
В Бурятии продолжается запись на операцию «Улыбка»
29.07.2024 в 16:09
Мэрия Улан-Удэ: при ремонте пр. 50-летия Октября применяется комплексный подход
29.07.2024 в 16:05
В Улан-Удэ спортсмены всех возрастов посоревнуются в настольном теннисе
29.07.2024 в 15:57
На Байкале снимут фэнтези-фильм «Сказка о царе Салтане»
29.07.2024 в 15:39
Медикам, водителям и педагогам в Бурятии приходится работать сверхурочно
29.07.2024 в 15:38
Пять детей выпали из окон в Бурятии
29.07.2024 в 15:22
Управляшка в Улан-Удэ не прошла проверку и попала на штрафы
29.07.2024 в 15:04
В Бурятии ликвидировали уже 30 медведей
29.07.2024 в 14:56
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июля

Читайте также
33 спортсмена представят Монголию на Олимпиаде в Париже
Они выступят в девяти видах спорта
26.07.2024 в 12:34
Гроссмейстер из Бурятии стал победителем международного турнира в Москве
Турнир собрал более 1000 спортсменов из пяти стран
21.07.2024 в 14:17
В Улан-Удэ проходят всероссийские соревнования по стрельбе из лука
В турнире участвуют 250 спортсменов из 6 регионов страны
21.07.2024 в 10:13
Юные борцы из Бурятии завоевали 8 медалей
Всероссийский турнир по вольной борьбе проходит в Якутии
20.07.2024 в 14:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru