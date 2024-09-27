Спорт 27.09.2024 в 13:45

В Улан-Удэ стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике

На них собралось более 450 спортсменов из 12 регионов России
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике

Сегодня в ФСК стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Julia – 2020» (возрастное ограничение 6+).

- Более 450 спортсменов из 12 регионов России показывают свое мастерство и красоту в этом изящном виде спорта. Не пропустите это яркое событие! - сообщили в минспорта Бурятии.

Программа соревнований:

27 сентября

Групповые упражнения (2 вида)

Индивидуальная программа (1 юношеский разряд, 3 спортивный разряд, 2 спортивный разряд)

28 сентября

Индивидуальная программа (первый день многоборья)

29 сентября

Индивидуальная программа (второй день многоборья)

 

Место проведения: ФСК г. Улан-Удэ,  ул. Рылеева, д. 2.

Вход свободный

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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