Спорт 27.09.2024 в 13:45
В Улан-Удэ стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике
На них собралось более 450 спортсменов из 12 регионов России
Сегодня в ФСК стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Julia – 2020» (возрастное ограничение 6+).
- Более 450 спортсменов из 12 регионов России показывают свое мастерство и красоту в этом изящном виде спорта. Не пропустите это яркое событие! - сообщили в минспорта Бурятии.
Программа соревнований:
27 сентября
Групповые упражнения (2 вида)
Индивидуальная программа (1 юношеский разряд, 3 спортивный разряд, 2 спортивный разряд)
28 сентября
Индивидуальная программа (первый день многоборья)
29 сентября
Индивидуальная программа (второй день многоборья)
Место проведения: ФСК г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 2.
Вход свободный
Возрастное ограничение 6+
Фото: loon.site