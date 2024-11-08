Спорт 08.11.2024 в 16:06

В Улан-Удэ стартовало первенство города по дзюдо

В нем участвует более 400 юных спортсменов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ стартовало первенство города по дзюдо

В Улан-Удэ стартовало первенство города по дзюдо (возрастное ограничение 6+). В нем участвует более 400 юных спортсменов.

Соревнования проходят в региональном центре единоборств «Патриот». Здесь юные спортсмены из десяти спортивных школ и клубов по дзюдо города поборются за звание лучший дзюдоист.

- Я занимаюсь дзюдо четыре года, чуть-чуть волнуюсь перед соревнованиями. Самое сложное для меня это выйти с уверенностью на ковер и спокойно одолеть своих соперников. Я верю в свою победу и хочу занять первое место, - поделилась своим настроем одна из участниц соревнований Светлана.

Первенство проходит в два дня. Завтра, 9 ноября, подведут итоги и наградят лучших спортсменов.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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