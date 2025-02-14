Закаменский район Бурятии стал чемпионом по настольному теннису

В Бурятии четвертый день продолжаются XVII Республиканские зимние сельские спортивные игры (возрастное ограничение 6+). Они проходят с 11 по 15 февраля на спортивных площадках села Петропавловка и других джидинских сел.

- Ура! Команда Закаменского района завоевала первое место в соревнованиях по настольному теннису! Поздравляем победителей! Второе место заслуженно досталось команде Джидинского района! Отличный результат! – сообщили в минспорта Бурятии.

Борьба за третье место обещает быть жаркой. Сойдутся Кижингинский район и победитель встречи между Селенгинским и Иволгинским районами! Желаем удачи всем участникам!

Напомним, участники Игр соревнуются по девяти видам спорта (не только зимним). Среди них - хоккей с мячом, конькобежный спорт, спортивное ориентирование на лыжах, многоборье, шут-теннис, шахматы и другие.

Возрастное ограничение 6+





Фото: скриншот видео, минспорта РБ