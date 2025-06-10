Спорт 10.06.2025 в 17:21
В Улан-Удэ пройдут тренировки сборной России по синхронному плаванию
Тренироваться к Чемпионату мира спортсмены будут в ФСК
Текст: Елена Кокорина
Министр спорта республики Иван Козырев сообщил, что в этом году Бурятии выпала честь выступить площадкой для проведения тренировок сборной России по синхронному плаванию. Именно у нас спортсмены будут готовиться к Чемпионату мира по водным видам спорта в Сингапуре.
- Тренировочный сбор пройдёт с 29 июня по 14 июля. Я уверен, что наши спортсменки, наши лидеры смогут, как всегда, подготовиться и порадовать наших зрителей и болельщиков, - прокомментировал глава регионального министерства спорта.
Фото: loon.site
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