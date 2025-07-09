В Улан-Удэ проходят Всероссийские соревнования «Стрелы Байкала»

На стадионе БГУ торжественно открылись Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Стрелы Байкала» (возрастное ограничение 6+). С 7 по 12 июля более 260 лучников из 10 регионов будут бороться за звание самых метких.

В соревнованиях участвуют Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край, Ростовская область, Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), Новосибирская область, ЯНАО, Свердловская область, республика Бурятия.

- Бурятию представят около 120 спортсменов, из них лидеры сборной: Светлана Гомбоева, Инна Степанова, Бальжинима Цыремпилов, Наталья Эрдыниева и многие другие. Пожелаем нашим спортсменам удачи, точных попаданий в цель и ярких побед! – сообщили в минспорта Бурятии.

Возрастное ограничение 6+

Фото: минспорт Бурятии