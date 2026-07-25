Лучники Бурятии отличились меткой стрельбой в Италии

Лучники Бурятии вновь доказали, что наша республики одна из сильнейших в этом виде спорта и привезли с Первенства Европы две победные медали.

Арюна Эрдынеева завоевала золотую медаль в командном первенстве среди юниорок до 21 года в блочном луке, а Баир Аюшеев стал бронзовым призёром командного первенства среди юношей до 18 лет в классическом луке.

- Наши спортсмены выступали на международной арене в очень сильной конкуренции и вновь доказали высокий уровень бурятской школы стрельбы из лука. Поздравляю Арюну и её тренера Зоригто Будаева, а также Баира и его наставника Сэсэг Доржиеву с заслуженной победой, - написал в своих соцсетях министр спорта Бурятии Иван.

Напомним, что Первенстве Европы по стрельбе из лука прошло накануне в Риме.

Фото: минспорт Бурятии