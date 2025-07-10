Спорт 10.07.2025 в 13:40

Ветераны СВО из Бурятии примут участие в «Кубке Защитников Отечества»

Соревнования пройдут с 10 по 13 июля в Южно-Сахалинске
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ветераны СВО из Бурятии примут участие в «Кубке Защитников Отечества»

С 10 по 13 июля в Южно-Сахалинске состоится межрегиональный турнир (возрастное ограничение 18+). В нем примут участие более 100 ветеранов специальной военной операции из регионов ДФО, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В рамках Кубка пройдут соревнования по пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу, волейболу сидя, спортивное метание ножа (ПОДА).

Турнир призван содействовать физической и психологической реабилитации, социальной адаптации героев СВО, укреплению их здоровья, а также популяризации спорта и активного образа жизни.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: телеграм-канал филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии

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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

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