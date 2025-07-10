Ветераны СВО из Бурятии примут участие в «Кубке Защитников Отечества»

С 10 по 13 июля в Южно-Сахалинске состоится межрегиональный турнир (возрастное ограничение 18+). В нем примут участие более 100 ветеранов специальной военной операции из регионов ДФО, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В рамках Кубка пройдут соревнования по пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу, волейболу сидя, спортивное метание ножа (ПОДА).

Турнир призван содействовать физической и психологической реабилитации, социальной адаптации героев СВО, укреплению их здоровья, а также популяризации спорта и активного образа жизни.

Возрастное ограничение 18+

Фото: телеграм-канал филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии