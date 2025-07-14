Спорт 14.07.2025 в 10:30

В улан-удэнском аэропорту встретили команду ветеранов СВО

Они вернулись с Межрегионального турнира «Кубок Защитников Отечества» в Южно-Сахалинске
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Текст: Служба информации "Номер один"
В улан-удэнском аэропорту встретили команду ветеранов СВО

В улан-удэнском аэропорту встретили команду ветеранов СВО. Они вернулись с Межрегионального турнира «Кубок Защитников Отечества», который проходил в Южно-Сахалинске. Турнир собрал более 100 ветеранов из регионов Дальневосточного федерального округа.

- В аэропорту «Байкал» мы с гордостью встретили нашу сборную команду, триумфально вернувшуюся с Межрегионального турнира «Кубок Защитников Отечества» в Южно-Сахалинске. Наши спортсмены показали невероятную силу духа и мастерство! – рассказали в минспорта Бурятии.

НАШИ ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ:

Настольный теннис стоя: Батор Дагбаев - 1 место!

Настольный теннис стоя: Александр Данзанов - 3 место!

Настольный теннис сидя: Александр Манчутов - 1 место!

Стрельба из лука стоя: Цыден Генинов - 1 место!

Стрельба из лука сидя: Баир Дондоков - 3 место!

Пулевая стрельба класс SH1: Сергей Манханов - 2 место!

Пулевая стрельба SH2: Александр Данзанов - 2 место!

Спортивное метание ножа сидя: Баир Дондоков - 2 место!

Волейбол сидя: 1 место!

- Они привезли 9 медалей – четыре золотых, три серебряных, две бронзовых. Кроме того, Бурятия получила общекомандное бронзовое место! От всей души поздравляем сборную Бурятии с этой заслуженной и блестящей победой! Вы - наша гордость! - поздравили спортсменов в минспорта Бурятии.

 

Фото: минспорт Бурятии

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