Спорт 10.01.2026 в 11:51

В Улан-Удэ борцы готовятся к Первенству ДФО

На тренировочные сборы собрались порядка 150 сильнейших юных спортсменов
Текст: Андрей Константинов
Фото: Минспорта Бурятии
В Улан-Удэ стартовал важный этап подготовки к Первенству Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 16 и до 18 лет. Как сообщили в министерстве спорта РБ, на тренировочные сборы собрались порядка 150 сильнейших юных спортсменов из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Республики Саха (Якутия) и Монголии.

«Для спортсменов это ключевой шаг на пути к всероссийскому уровню. Победители и призёры Первенства ДФО традиционно получают право выступить на Первенстве России. Пожелаем нашим юным борцам успешной подготовки, стойкости и ярких побед! Пусть эти сборы станут для них трамплином к новым высотам», - отмечают в министерстве спорта.

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

