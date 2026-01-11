В Улан-Удэ провели кубок по пляжному волейболу

В Улан-Удэ 8 и 9 января в центре волейбола «Эйс» прошёл I открытый турнир «Кубок Эйс на песке» среди мужских и женских команд. За кубок сразились 26 команд из Читы, Иркутска, Улан-Удэ, а также гости из Монголии.

- Два дня захватывающих матчей, невероятных сейвов и мощных атак. Борьба была яркой, а спортивная атмосфера по-настоящему незабываемой. Поздравляем призёров и победителей. Отдельная благодарность всем участникам, болельщикам и нашим партнёрам. Вы сделали этот праздник спорта таким зрелищным. Ждём всех снова на следующем «Кубке Эйс на песке», - рассказали в минспорта республики.

По итогам турнира среди мужчин первое место заняла команда из Иркутска «Ядра кедра», второе - «Локомотив-2» из Улан-Удэ и третье место иркутские «Сербы».

Среди женских команд первое место у «Оки» (Иркутск), на втором месте «Шелехов» и третье у «Динамо Бурятия».

Фото: минспорт Бурятии