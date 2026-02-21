Спорт 21.02.2026 в 08:32

В Улан-Удэ прошел Фестиваль «Мы в команде Президента»

Он показал силу традиций и единство наций
Текст: Татьяна Жамсуева
В Улан-Удэ прошел Фестиваль «Мы в команде Президента»
Фото: Номер один

В Улан-Удэ на базе ФСК с размахом прошел пятый Фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Мы в команде Президента». Масштабное событие объединил более 400 участников из 21 спортивных федераций. Мероприятие приурочено к Году единства народов России и стал яркой демонстрацией силы духа, патриотизма и интернациональной дружбы.  

Пятый раз 

Мероприятие, которое уже успело стать ключевым событием в спортивной жизни Бурятии, в этом году проводился в пятый раз. За свою историю он был посвящен значимым датам и героям страны: от Героя России Алдара Цыденжапова до участников специальной военной операции. Юбилейный, пятый фестиваль 2026 года символично прошел под эгидой Года единства народов России, подтверждая, что спорт — это универсальный язык мира и взаимопонимания. 

photo_2026-02-21_08-39-13.jpg

- В преддверии дня Защитника Отечества мы с особым чувством вспоминаем наших воинов, которые сейчас защищают нашу Родину, наше настоящее и будущее. С достоинством отстаивают честь нашей страны. А наше молодое поколение на турнире покажут свою спортивную подготовку и силу духа. Желаю всем участникам всегда носить в себе любовь к Родине и силу духа. И если будет нужно, чтобы могли встать на защиту Родины, - обратился на открытии фестиваля Глава Бурятии Алексей Цыденов. 

photo_2026-02-21_08-42-12.jpg

Глава республики также пожелал всем, чтобы все поединки происходили только на ковре или на татами.

Одним из почетных гостей Фестиваля стал Герой России, участник Президентской программы «Время героев» Дашибал Мункожаргалов.

- Сегодня здесь собрались те, для кого спорт не это просто хобби, а образ жизни. Те, кто ценит дисциплину, уважение и силу духа. Единоборства и боевые искусства – это не просто способ постоять за себя, а еще целая философия, которая учат контролю, балансу и развитию себя. Здесь собрались представители разных школ и направлений от практической стрельбы до восточных единоборств, - отметил Дашибал Мункожаргалов.

photo_2026-02-21_08-43-56.jpg

Также он напомнил участникам, что самый главный соперник в любом спорте вовсе не тот, кто стоит на против. Основная борьба – это работа над собой.

Всего в фестивале приняли участие свыше 400 спортсменов из 21 спортивной федерации, входящих в состав Бурятского регионального отделения Российского Союза Боевых Искусств (БРО РСБИ). Это событие стало уникальной площадкой, где на одной арене встретились представители самых разных дисциплин: от самбо и ММА до панкратиона и универсального боя.

Разные федерации продемонстрировали зрителям яркие показательные выступления, разбивания одним четким ударов доски и бетонные блоки. Молодые ушуисты собрали овации зала своими виртуозными движениями. А представители практической стрельбы продемонстрировали умение попадать в мишени на ходу и даже находясь в шпагате. 

photo_2026-02-21_08-45-31.jpg

Напомним, что организаторами масштабного мероприятия выступили БРО РСБИ и автономное учреждение Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки».

Звезды на татами: битва за «Кубок Дружбы»

Кульминацией фестиваля стал Гран-При «Кубок Дружбы», проводившийся по правилам смешанного боевого единоборства (ММА) по олимпийской системе. За главный приз сражались сильнейшие бойцы, чьи имена уже вписаны в историю российского спорта. В октагоне сошлись титулованные спортсмены, представляющие разные школы и весовые категории. 

photo_2026-02-21_08-47-38.jpg

В итоге в ходе схватки победу одержал Бэлигто Бахутов - мастер спорта России по самбо, который является чемпионом Дальневосточного федерального округа по ММА и чемпионом Всероссийских турниров по Боевому самбо. 

Второе место занял Амгалан Цыренов - двукратный победитель 36-й Общевойсковой армии по армейскому рукопашному бою, кандидат в мастера спорта.

Третье место разделили Александр Мергинев, призер этапа Кубка вооруженных сил по армейскому рукопашному бою и чемпион 36-й гвардейской общевойсковой армии, а также Абдужалилбек Якубов, чемпион Бурятии по ММА, Сибири и кубка России по панкратиону.

Поединки подарили зрителям яркие эмоции и настоящий спортивный азарт. А победители и призеры Гран-При получили не только заслуженные награды и звания, но и памятные денежные призы от постоянного партнера фестиваля - компании «Трансуголь» (генеральный директор Александр Николаевич Красовский). 

Фестиваль «Мы в команде Президента» преследует важные социальные и воспитательные задачи от военно-патриотического воспитания граждан и укрепление духовно-нравственных ценностей до привлечения населения, особенно молодежи, к систематическим занятиям спортом. Очередной и уже пятый Фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств в Улан-Удэ вновь доказал: спорт объединяет. Он служит прочным мостом между культурами и поколениями, воспитывает характер и напоминает о важности единства, которое является главной силой России.

