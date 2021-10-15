Команда Улан-Удэнского авиазавода вышла в финал Кубка по программе Worldskills Russia

На отборочном этапе представители У-УАЗ заняли второе место среди 70 команд со всей России



Команда Улан-Удэнского авиационного завода холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) вышла в финал всероссийского конкурса "Кубок по рационализации и производительности", проводимого в рамках программы чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech, сообщили в пресс-службе авиазавода.



На отборочном этапе представители У-УАЗ заняли второе место среди 70 команд со всей России. Финал соревнований пройдет 25-29 октября в Екатеринбурге.



"Благодаря участию в проекте "Производительность труда и поддержка занятости" на Улан-Удэнском авиационном заводе создана площадка интерактивного обучения принципам "бережливого" производства. Участники сборной команды от предприятия, прошедшие обучение на Фабрике процессов, в рамках чемпионата получили возможность проверить свои силы в борьбе за Кубок по рационализации и производительности", – отметил управляющий директор АО "У-УАЗ" Алексей Козлов.



В течение недели по стране в конкурсном треке "Фабрика процессов" соревновались 70 команд, из которых были выбраны 10 лучших. Команды оценивались по трем основным критериям: максимальная прибыль, минимальная себестоимость, показатель общего количества качественных изделий.



Фото: пресс-служба авиазавода

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