В Улан-Удэ многомиллионные контракты на ремонт дорог забрали две компании

«Доринвест» и «Дорстройинвест» освоят 90% дорожных денег



В столице Бурятии прошли торги по городским дорогам, ремонт которых пройдет в следующем году. В отличие от прошлогодних аукционов, они сопровождались рядом любопытных особенностей.

В этом году общая сумма на ремонт дорог Улан-Удэ составил 700 млн рублей. К слову, столько же выделялось и в прошлом году. Однако на это раз львиную долю «дорожных» денег мэрия сгруппировала в два больших лота.



В самый крупный из них стоимостью 319 млн рублей вошли ремонт ул. Терешковой, проспекта Строителей, ул. Мокрова - п. Энергетик, ул. Широких-Полянского и Подкаменская, ул. Павлова (от ул. Сахьяновой до ул. Боевая) и ул. Залесная в поселкеТаёжный. Эти торги выиграло ООО «Доринвест» Эдгара Закаряна. Отметим, эта же компания стала победителем в аукционе на ремонт ул. 3-я Транспортная и ул. Красноармейская стоимостью около 21 млн рублей. Таким образом, Эдгару Закаряну в общей сложности предстоит освоить порядка 340 млн дорожных рублей.



В еще один крупный лот стоимостью 229 млн рублей вошли ремонт дорог по ул. Блинова, Кошевого, Шевцовой, Авиационная, пр. Автомобилистов, Лимонова, Маяковского, Столичная, Заиграевская, Дзержинского, Путейская, Клыпина, Шульца, Моховая и Сосновая. Победителем этого аукциона стало ООО «Дорстройинвест» Цырена Мангирова. Его же фирма выиграла торги на ремонт ул. Банзарова (от Балтахинова до Смолина), пр. Победы, ул. Куйбышева (от Борсоева до Коммунистической) и ул. Балтахинова (от Куйбышева до ост. «Советская» по чётной стороне). Выполнить эти работы компания Мангирова согласилась за 59 млн рублей. Таким образом, в общем активе г-на Мангирова 286 млн дорожных рублей.



Два небольших лота выиграла компания «Транссфера» Анастасии Фоминой. За 36 млн рублей она должна отремонтировать дороги по ул. Степная протока, Дорожная и ул. Строителей (от дома №39 до ул. Кабанская). Еще за 14 млн компания согласилась провести ремонт ул. Ермаковская и Комсомольская (от ул. Спортивная до ул. Выборгская).



Второй особенностью нынешних торгов стала относительно небольшая экономия по сравнению с предыдущим годом. Напомним, тогда за счет жесткой конкурентной борьбы подрядчиков, снижавших стоимость работ, городским властям удалось сэкономить около 100 млн рублей, которые затем направили на ремонт других городских улиц. На этот раз, по подсчетам «Номер один», сэкономить получилось всего чуть более 22 млн рублей.



Отметим, в этом году больше всего дорожных денег в Улан-Удэ также



Фото: «Номер один» В этом году общая сумма на ремонт дорог Улан-Удэ составил 700 млн рублей. К слову, столько же выделялось и в прошлом году. Однако на это раз львиную долю «дорожных» денег мэрия сгруппировала в два больших лота.В самый крупный из них стоимостью 319 млн рублей вошли ремонт ул. Терешковой, проспекта Строителей, ул. Мокрова - п. Энергетик, ул. Широких-Полянского и Подкаменская, ул. Павлова (от ул. Сахьяновой до ул. Боевая) и ул. Залесная в поселкеТаёжный. Эти торги выигралоЭдгара Закаряна. Отметим, эта же компания стала победителем в аукционе на ремонт ул. 3-я Транспортная и ул. Красноармейская стоимостью около 21 млн рублей. Таким образом, Эдгару Закаряну в общей сложности предстоит освоить порядкадорожных рублей.В еще один крупный лот стоимостью 229 млн рублей вошли ремонт дорог по ул. Блинова, Кошевого, Шевцовой, Авиационная, пр. Автомобилистов, Лимонова, Маяковского, Столичная, Заиграевская, Дзержинского, Путейская, Клыпина, Шульца, Моховая и Сосновая. Победителем этого аукциона сталоЦырена Мангирова. Его же фирма выиграла торги на ремонт ул. Банзарова (от Балтахинова до Смолина), пр. Победы, ул. Куйбышева (от Борсоева до Коммунистической) и ул. Балтахинова (от Куйбышева до ост. «Советская» по чётной стороне). Выполнить эти работы компания Мангирова согласилась за 59 млн рублей. Таким образом, в общем активе г-на Мангировадорожных рублей.Два небольших лота выиграла компания «Транссфера» Анастасии Фоминой. За 36 млн рублей она должна отремонтировать дороги по ул. Степная протока, Дорожная и ул. Строителей (от дома №39 до ул. Кабанская). Еще за 14 млн компания согласилась провести ремонт ул. Ермаковская и Комсомольская (от ул. Спортивная до ул. Выборгская).Второй особенностью нынешних торгов стала относительно небольшая экономия по сравнению с предыдущим годом. Напомним, тогда за счет жесткой конкурентной борьбы подрядчиков, снижавших стоимость работ, городским властям удалось сэкономить около 100 млн рублей, которые затем направили на ремонт других городских улиц. На этот раз, по подсчетам «Номер один», сэкономить получилось всего чуть более 22 млн рублей.Отметим, в этом году больше всего дорожных денег в Улан-Удэ также осваивал «Доринвест» Эдгара Закаряна. Остальные компании, ремонтировавшие дороги этим летом, либо остались в числе проигравших, либо вовсе не приняли участие в торгах.Фото: «Номер один»

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