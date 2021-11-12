В Улан-Удэ загибается авиаремонтный завод

Прокуратура с трудом заставила руководство предприятия рассчитаться с работниками





О тяжелой ситуации на АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод» сообщила Бурятская транспортная прокуратура. Как выяснилось, еще в прошлом году перед 95 работниками предприятия образовалась задолженность по зарплате за январь–июль в размере более 14 млн. рублей.

Для погашения задолженности прокурор внес руководителю завода представление. Весной 2021 года с работниками начали заключать мировые соглашения с указанием суммы задолженности по заработной плате, подлежащей выплате. Кроме того, по факту невыплаты зарплаты было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования дана уголовно-правовая оценка действиям руководства предприятия.«Транспортной прокуратурой совместно со следственным отделом неоднократно проводились оперативные совещания с учредителями акционерного общества и членами совета директоров, перед которыми обозначалась значимость погашения задолженности по зарплате за счет своих собственных средств. В результате учредителями было внесено более 10 млн. рублей в счет погашения задолженности. На данный момент задолженность по зарплате перед трудовым коллективом полностью погашена», - отчитались о принятых мерах в надзорном ведомстве.Однако ситуация на предприятии остается сложной.«Для восстановления работоспособности АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод» руководством транспортной прокуратуры и следственного инициировано совещание при первом зампреде правительства Бурятии. На нем обсуждались вопросы, связанные с оказанием содействия заводу со стороны правительства в связи со сложившейся на предприятии тяжелой финансово-экономической ситуацией», - сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре.Напомним, АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод» было создано в начале 2000-х годов на базе цеха ремонта Улан-Удэнского авиационного завода. Предприятие выполняет сертифицированный ремонт и комплексное техническое обслуживание вертолетов семейства Ми-8, а также поставку комплектующих изделий.Фото: «Номер один»