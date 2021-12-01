Предприниматель из Улан-Удэ: "Уже две недели ни одной продажи"

Бизнесмены требуют отменить QR-коды



В Улан-Удэ от QR-кодов страдает малый бизнес. Предприниматели выходят в соцсети с обращениями к руководству республики. Бизнесмены терпят серьезные убытки: из-за того, что в магазинах упали продажи, людям нечем заплатить аренду.



"Я маленький предприниматель и я не выдерживаю такой нагрузки. Вся выручка ушла на аренду и даже не хватило, ее нам никто не сбавил. Уже две недели ни одной продажи, товар купить не на что. Еще пару таких недель и можно идти искать работу, тем же дворником. Так как у него зарплата побольше, чем то, что я сейчас имею. У меня сдают нервы, и я сама уже сдаюсь", - написала предпринимательница.



Ее поддержали и другие пользователи соцсети ВКонтакте. В частности, большинство поддерживает женщину, предлагая выйти на площадь с требованиями. Другие считают, что предприниматели виноваты сами, и нужно всего лишь не проверять коды.



"Так вы сами виноваты, друг друга проверяете. Пусть люди приходят и покупают то, что нужно. Скоро вообще всё будут на дом заказывать", - пишет Марина.



"Не скоро, qr система надолго. Иди работай дворником, никто не держит, только сомневаюсь что то в этом", - уверен Сергей.



"Хочу купить диван, без куар не пустят. Кто хочет посмотреть диван, могут вынести. Мне так смешно!", - шутит Светлана.



Отметим, ранее мы уже писали о том,



- Это самый сильный удар, лучше бы они локдаун еще на пару недель объявили, а такие ограничения до нового года приведут к падению выручки у многих организаций минимум в два-три раза, - комментировал тогда экономист Анатолий Думнов. - Многие этого не выдержат.



В министерстве экономики Бурятии отметили, что пока никаких новых мер господдержки в связи с повсеместным введением QR-кодов не предусмотрено. Это также подтвердила на недавних публичных слушаниях по бюджету 2022 года министр Екатерина Кочетова. По ее словам, в 2021 году фиксируется значительный рост налоговых поступлений от малого бизнеса, что, по мнению чиновника, свидетельствует о том, что бизнес работает. В министерстве промышленности и торговли также не видят оснований для дополнительной помощи.



Фото: "Номер один"

В Улан-Удэ от QR-кодов страдает малый бизнес. Предприниматели выходят в соцсети с обращениями к руководству республики. Бизнесмены терпят серьезные убытки: из-за того, что в магазинах упали продажи, людям нечем заплатить аренду."Я маленький предприниматель и я не выдерживаю такой нагрузки. Вся выручка ушла на аренду и даже не хватило, ее нам никто не сбавил. Уже две недели ни одной продажи, товар купить не на что. Еще пару таких недель и можно идти искать работу, тем же дворником. Так как у него зарплата побольше, чем то, что я сейчас имею. У меня сдают нервы, и я сама уже сдаюсь", - написала предпринимательница.Ее поддержали и другие пользователи соцсети ВКонтакте. В частности, большинство поддерживает женщину, предлагая выйти на площадь с требованиями. Другие считают, что предприниматели виноваты сами, и нужно всего лишь не проверять коды."Так вы сами виноваты, друг друга проверяете. Пусть люди приходят и покупают то, что нужно. Скоро вообще всё будут на дом заказывать", - пишет Марина."Не скоро, qr система надолго. Иди работай дворником, никто не держит, только сомневаюсь что то в этом", - уверен Сергей."Хочу купить диван, без куар не пустят. Кто хочет посмотреть диван, могут вынести. Мне так смешно!", - шутит Светлана.Отметим, ранее мы уже писали о том, как бизнес выживает в разгар пандемии и в условиях введения QR-кодов.- Это самый сильный удар, лучше бы они локдаун еще на пару недель объявили, а такие ограничения до нового года приведут к падению выручки у многих организаций минимум в два-три раза, - комментировал тогда экономист Анатолий Думнов. - Многие этого не выдержат.В министерстве экономики Бурятии отметили, что пока никаких новых мер господдержки в связи с повсеместным введением QR-кодов не предусмотрено. Это также подтвердила на недавних публичных слушаниях по бюджету 2022 года министр Екатерина Кочетова. По ее словам, в 2021 году фиксируется значительный рост налоговых поступлений от малого бизнеса, что, по мнению чиновника, свидетельствует о том, что бизнес работает. В министерстве промышленности и торговли также не видят оснований для дополнительной помощи.Фото: "Номер один"

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