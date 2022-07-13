Экономика и бизнес 13.07.2022 в 17:35
Власти Улан-Удэ неожиданно расторгли едва подписанный многомиллиардный контракт
Реконструкция главных очистных сооружений столицы Бурятии снова встала на паузу
Текст: Петр Санжиев
На реконструкции правобережных очистных сооружений Улан-Удэ случился новый скандал. Заказчик, представляющий интересы города, расторг недавно подписанный контракт с московским подрядчиком ООО «ИБТ». Сумма контракта, обеспеченного бюджетными деньгами, составляла около 13 млрд рублей. Заказчиком является специально созданное муниципальное казенное предприятие «Дирекция по реконструкции правобережных очистных сооружений и канализации». Учредителями ООО «ИБТ» числятся две компании с Кипра – «Вилен Лимитед» и «Волахан Инвестментс Лимитед».
Как стало известно, причина расторжения контракта такова - не предоставлено обеспечение исполнения контракта. Заказчик принял решение об одностороннем отказе исполнения контракта. Контракт расторгнут 7 июля.
Напомним, буквально недавно зампред правительства республики Евгений Луковников, выступая в стенах парламента Бурятии, удовлетворенно отмечал, что раньше стоимость объекта была три «с копейками» миллиарда рублей, а сейчас порядка 13 млрд рублей – и 12,8 млрд уже выделили. «Мы зашли в процесс по дальнейшей реконструкции сооружения», - говорил чиновник
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Как стало известно, причина расторжения контракта такова - не предоставлено обеспечение исполнения контракта. Заказчик принял решение об одностороннем отказе исполнения контракта. Контракт расторгнут 7 июля.
«Номер один» попытался взять комментарий в Дирекции и в министерстве строительства Бурятии, но получить его пока не удалось.
Реконструкция правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ ведется с 2017 года в рамках нацпроекта «Экология». Первый аукцион на изготовление проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию городских очистных прошел летом 2014 года. Победителем тогда признали московское АО «Инжиниринговая компания «Оборудование водоснабжения и водоотведения». Компания готова была разработать ПСД за 41 млн рублей.
Однако через год мэрия расторгла контракт с подрядчиком. Летом 2015 года на разработку ПСД объявили новый аукцион. Победителем стало московское АО «Фирма ОРГРЭС». Компания разработала проект за 42 млн, сдала его в феврале 2017 года, но уже в марте 2018 года признана банкротом.
В 2017 году генподрядчик - компания «Ротек» олигарха Виктора Вексельберга – приступил к реконструкции, при этом общая стоимость работ оценивалась в 2,7 млрд рублей. Однако спустя два года в самый разгар работ глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что проект разработан с серьезными ошибками. Глава Бурятии тогда сообщил, что устранение ошибок приведет к удорожанию объекта на миллиарды рублей и изменению сроков реализации.
Однако через год мэрия расторгла контракт с подрядчиком. Летом 2015 года на разработку ПСД объявили новый аукцион. Победителем стало московское АО «Фирма ОРГРЭС». Компания разработала проект за 42 млн, сдала его в феврале 2017 года, но уже в марте 2018 года признана банкротом.
В 2017 году генподрядчик - компания «Ротек» олигарха Виктора Вексельберга – приступил к реконструкции, при этом общая стоимость работ оценивалась в 2,7 млрд рублей. Однако спустя два года в самый разгар работ глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что проект разработан с серьезными ошибками. Глава Бурятии тогда сообщил, что устранение ошибок приведет к удорожанию объекта на миллиарды рублей и изменению сроков реализации.
Очередная затяжка с реконструкцией правобережных очистных, несомненно, является большим ударом по планам развития коммунального комплекса Улан-Удэ. Важный коммунальный объект города медленно, но верно превращается в долгострой.
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