Власти Улан-Удэ неожиданно расторгли едва подписанный многомиллиардный контракт

«Номер один» попытался взять комментарий в Дирекции и в министерстве строительства Бурятии, но получить его пока не удалось.









Реконструкция правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ ведется с 2017 года в рамках нацпроекта «Экология». Первый аукцион на изготовление проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию городских очистных прошел летом 2014 года. Победителем тогда признали московское АО «Инжиниринговая компания «Оборудование водоснабжения и водоотведения». Компания готова была разработать ПСД за 41 млн рублей.



Однако через год мэрия расторгла контракт с подрядчиком. Летом 2015 года на разработку ПСД объявили новый аукцион. Победителем стало московское АО «Фирма ОРГРЭС». Компания разработала проект за 42 млн, сдала его в феврале 2017 года, но уже в марте 2018 года признана банкротом.



В 2017 году генподрядчик - компания «Ротек» олигарха Виктора Вексельберга – приступил к реконструкции, при этом общая стоимость работ оценивалась в 2,7 млрд рублей. Однако спустя два года в самый разгар работ глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что проект разработан с серьезными ошибками. Глава Бурятии тогда сообщил, что устранение ошибок приведет к удорожанию объекта на миллиарды рублей и изменению сроков реализации.







Очередная затяжка с реконструкцией правобережных очистных, несомненно, является большим ударом по планам развития коммунального комплекса Улан-Удэ. Важный коммунальный объект города медленно, но верно превращается в долгострой.



