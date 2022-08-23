«Грин Флоу Байкал»: Работа в Бурятии научила нас быть сильными

Один из первых реальных проектов особой экономической зоны «Байкальская Гавань» - строительство отеля компанией ООО «Грин Флоу Байкал». Причем за словом «отель» стоит целый комплекс объектов, объединенных хилинг-концепцией. Инвестор уже имеет успешный опыт в этой сфере: отель на курорте Роза Хутор в Сочи является первым в России, вошедшим в международную ассоциацию Healing Hotels of the World. Владелец компании Александр Тертычный рассказал, почему выбор пал именно на Бурятию и когда в отель заселятся первые гости.- Мы еще в 2018 году, после первого года работы нашего проекта на курорте Роза Хутор, приняли решение, что будем масштабироваться. В ноябре того же года я давал интервью газете «Коммерсант», где говорил, что для нас важны места силы, природной красоты. Это отвечает хилинг-концепции, в рамках которой мы работаем. Эта концепция предполагает физическое и эмоциональное преображение человека при помощи большого количества оздоровительных услуг, особого подхода к питанию, а также отдыху вдали от городской суеты в местах природной силы.Позже в Бурятии состоялся инвестиционный форум. Его организаторы прочитали эту статью, позвонили мне и пригласили поучаствовать. Я прилетел в Бурятию, и с этого все началось.Мы сделали бизнес-модель, оценили инвестиции и приняли решение, что будем реализовывать здесь проект. Ведь и сама Бурятия, и путь из Улан-Удэ на Байкал по природной силе и красоте просто восхищает. Для нас это огромный плюс. Я уверен в успехе проекта, в том, что мы сможем показывать туристам не только красивый и сильный Байкал, но и прекрасную Бурятию.- Мы выбрали участок в 7 гектаров. На этой территории мы в первую очередь строим отель на 153 номера. У нас большой СПА, более 20 медицинских кабинетов. Также предполагается благоустройство территории, уличный ресторан, центр для развития детей.После этого у нас запланировано строительство 96 апартаментов в четырехэтажном здании. Сейчас мы уже сделали эскизы проекта и планируем получать разрешение на строительство. Также планируется создание 20-ти отдельно стоящих бунгало.В августе мы начали заливать фундамент отеля. К весне следующего года мы планируем построить здание и перейти к строительству инженерии. Работы по финишной отделке намечены на конец следующего года. Открытие курорта по плану предполагается в первом квартале 2024 года, в зимний сезон.- Если рассматривать с экономической точки зрения открытия самого отеля, то важна в первую очередь загрузка. Чем больше и стабильнее грузится отель, тем более стабильна и окупаема экономическая модель.Мы достаточно серьезно считали потоки. Наша модель предполагает загрузку по году в районе 60%. Конечно, летом потоки буду выше, а в другие сезоны меньше.Также, если говорить про экономику, огромная поддержка – это программа, которая сейчас принята правительством России по субсидированию процентной ставки, что позволяет проекту жить и развиваться.- Если говорить о рисках, то, в первую очередь, это сезонность. Но в нашем понимании Байкал – это место, куда можно приезжать круглый год. В частности, в последние годы люди активно приезжают не только на летний, но и на зимний Байкал, это видно по соцсетям. В феврале, марте и апреле большой поток, но есть ограничения, связанные с тем, что негде жить.В нашем отеле мы открываем термальный комплекс с площадью бассейнов 777 квадратных метров, с подогреваемым бассейном. То есть люди смогут приезжать в любое время года. Планируем также организовывать оздоровление людей, используя восточные методики. Эта культура в Бурятии очень развита.Мы планируем быть некой платформой, которая объединяет природу, местную культуру, местную еду, оздоровительные программы, бальнеологию. И человек может приезжать в любое время года. Наш проект на курорте Роза Хутор показывает, что это работает. Потому что даже в межсезонье – в ноябре или в конце мая – мы делаем загрузку в 80%. Это дает уверенность и позволяет снижать эти риски.- Мы первый объект такого уровня в Байкальской Гавани, первые, кто уже строится. Мы первый хилинг-курорт такого уровня у нас в стране. Я уверен, что, как только мы откроем свои двери, многие отельеры и те, кто занимается туризмом, увидят поток, поймут, что он круглогодичный. И это станет толчком, импульсом для развития туризма в республике.- Взаимодействие происходит на всех уровнях. Я бы хотел поблагодарить Главу Бурятии за работу. За три года, начиная с выбора участка и по сей день было видно, как четко она выстроена. Алексей Самбуевич сам участвует в инвестфорумах, он прекрасно рассказывает о республике.Отлично работает и его команда. Показателем этой работы является то, что люди на уровнях руководителей исполнительной власти взаимодействуют самостоятельно, и тебе не приходится постоянно кому-то звонить, чтобы решать проблемы.Но в случае возникновения каких-то вопросов, всегда можно провести совещание, например, по ускорению прохождения экспертизы. Для бизнеса это хороший показатель, когда можно обращаться по любым вопросам, совместно работать над проектом.- Те события, которые произошли, научили нас быть более мобильными в разных обстоятельствах. И в итоге мы имеем неплохие результаты такой работы: сегодня наш первый проект на курорте Роза Хутор загружен больше, чем на 90%.Если говорить о стоимости проекта в Бурятии, то бюджет, который мы планировали изначально был в районе 1,5 млрд рублей. Сейчас он увеличился до 2 млрд рублей. Тем не менее, гибкость, уверенность и умение перестраиваться дает нам возможность быстрее адаптироваться к новым условиям, в том числе к тем, которые могут возникнуть завтра.Работа в Бурятии, с учетом серьезных экологических требований, прохождения пандемии, изменения условий в связи с санкциями, научила нас быть сильными, адаптивными.- Еще 3-4 года назад мы предполагали, что порядка 30-40% у нас будут иностранные туристы. Сейчас мы чувствуем себя еще более уверенно, потому что внутренний туризм имеет большую популярность, а люди будут заселяться в первую очередь в новые современные отели.Также мы уверены, что, когда ситуация изменится, произойдет увеличение внешнего потока со стороны сопредельных государств – это Южная Корея, Китай и другие страны азиатского региона И это также даст дополнительный импульс для развития байкальского проекта.- Корпорация Туризм.РФ уже вошла в компанию «Грин Флоу Байкал» с долей в 49%. Для нас плюс в том, что корпорация тщательно проверяла финансовую модель, маркетинг, затраты на строительство и так далее. Фактически, корпорация Туризм РФ провела дополнительный аудит проекта в Бурятии на успешность.В рамках стратегии развития компании мы планируем развить сеть отелей по всей России. Сейчас мы параллельно занимаемся проектированием отелей на Сахалине, Камчатке, Якутии и Мурманской области. А корпорация Туризм.РФ позволяет более ускоренно масштабироваться, привлекая дополнительные инвестиции со стороны государства.Если говорить о значении для республики, то корпорация Туризм.РФ заявляет, что все проекты, в которые она заходит, будут реализованы на 100%. Это еще один существенный признак надежности нашего проекта в Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru