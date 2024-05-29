Новые пути развития

- Что касается тепловой мощности, сегодня она составляет 300 гигакалорий в час. В результате достройки она увеличится на 160 гигакалорий в час. Вырастет примерно наполовину.





ТГК-14 является, пожалуй, самой известной энергетической компанией среди тех, кто ведет свою деятельность в Бурятии. Ее ключевые активы - это ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Улан-Удэ. Мастер-план развития города, одобренный в прошлом году федеральными властями, вновь привлек внимание к вопросам энергетики. Столице республике будет необходимо больше электроэнергии и тепла. Без опережающего развития отрасли многих целей не достичь. Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев в эксклюзивном интервью «Номер один» заверил, что компания нацелена на развитие.Генплан Улан-Удэ установил, что в городе будет все больше многоэтажной застройки. Среди главных зон такой застройки - юго-запад города, где находится ТЭЦ-2.- Это стратегический вопрос для города и республики. Мы этим вопросом начали заниматься давно, с момента приобретения компании «ТГК-14». Вместе с регионом смогли доказать Минэнерго России, что уже есть дефицит. Компания приняла участие в конкурсе по строительству новых генерирующих объектов в юго-восточной части Сибири и выиграла. Новая мощность будет построена на базе улан-удэнской ТЭЦ-2.Причем замечу, что если раньше мы планировали реализовать данный проект совместно с регионом (то есть с привлечением бюджетных средств), то сегодня мы будем это делать за счет собственных средств и привлеченных. Нагрузки на республиканский бюджет не будет, что важно для республики.- Это кредитные средства, которые мы привлечем в дополнение к средствам самой ТГК-14. Строительство энергоблока - проект большой, долгосрочный и дорогостоящий. Реализовывать его только за счет собственных средств затруднительно. Вообще ТГК-14 за всю свою историю, предыдущую деятельность, например, не ввела ни одного мегаватта мощности электроэнергии. Это будет новый прирост с момента запуска в эксплуатацию улан-удэнской ТЭЦ-2. Стоимость проекта была утверждена исходя из предельных уровней, определенных правительством России, и составляет 30 млрд рублей с НДС.- Проект, по сути, уже стартовал. Сегодня подготовлено техническое задание на проектирование. Мы объявили соответствующий конкурс. До конца мая планируем выбрать проектную организацию, чтобы сделать проект и обеспечить его согласование в Главгосэкспертизе. У нас достаточно сжатые сроки.В середине будущего года уже должны приступить к началу строительства: разработке грунта, строительству здания и т. д. Правила конкурса предполагают, что мы должны обеспечить поставку мощности начиная с 2029 года. Соответствующие контракты с потребителями электроэнергии заключены уже с 2029 года.- Да, планируется, что улан-удэнская ТЭЦ-2 будет вырабатывать и электроэнергию. Например, ТЭЦ-1 производит выработку электроэнергии и в I квартале выработала 250 млн киловатт-часов. А установленная мощность ТЭЦ-1 - 149 мегаватт, это достаточно большой объем. Электрическая мощность ТЭЦ-2 составит не менее 65 мегаватт. То есть в целом по электроэнергии будет достаточно существенный прирост.- Конечно, поставщиками комплектующих, основных компонентов будут российские производители. Мы обсуждаем этот проект с двумя заводами-производителями. Прежде всего речь идет о турбине и генераторе. Переговоры по поставке турбины обсуждаем с «Силовыми машинами», которые находятся в Санкт-Петербурге, и «Уральским турбинным заводом» из Екатеринбурга. Генератор будет либо производства этих предприятий, либо новосибирского завода «ЭЛСИБ». По котлам, которые будут обеспечивать нагрузку, сейчас выбираем - либо на 420 тонн в час, либо на 500. Их производят тоже российские предприятия.Мы также обсуждаем вариант, чтобы поставить турбину и генератор помощнее, чтобы в г. Улан-Удэ был дополнительный резерв.- Все будет спроектировано под уголь с бурятского месторождения. В этом отношении основным партнером в республике у нас является предприятие «СУЭК» - Тугнуйский разрез. Этот уголь достаточно калорийный и в целом, с точки зрения всех других параметров, его показатели хорошие. Но будет заложена возможность переоборудования работы котлов на газ, если в Бурятии, Улан-Удэ появится газовая труба. Появится вариативность.- Имеющейся территории нам абсолютно хватает. Напомню, что она изначально рассчитывалась на то, что ТЭЦ-2 будет построена полностью. Но достройка долгое время откладывалась.- Как минимум около 450 новых рабочих мест конкретно на ТЭЦ-2.Сегодня основной поставщик тепла в Улан-Удэ – это ТЭЦ-1. Продвигая планы по ТЭЦ-2, компания одновременно уделяет большое внимание и этому активу, ведь нагрузка на него растет из-за подключения новых потребителей.- Сегодня общая тепловая нагрузка, которую могут вырабатывать две ТЭЦ, составляет 788 гигакалорий в час. К 2038 году мы должны прирасти по выработке тепла на 70%. Это будет хороший резерв для того развития, которое мы видим.Конечно, прирост в большей степени будет связан с ТЭЦ-2. Но относительно ТЭЦ-1 мы в конце года будем участвовать в конкурсе на модернизацию. Она позволит провести замену одного котла, что добавит 85 гигакалорий в час. И планируем построить еще один котел на 100 гигакалорий в час.В Улан-Удэ, как известно, ежегодно происходит присоединение новых потребителей, и этот объем с каждым годом все больше. Так, в центре города начинается реализация проекта комплексного развития территорий, о чем много говорилось. Есть еще фактор переподключения потребителей, которые ранее обслуживались малыми муниципальными котельными.Мы всегда находимся в конструктивном диалоге с республиканскими и муниципальными органами власти. Компания понимает потребности города, республики. Сообща мы находим оптимальное решение. В прошлом году в микрорайоне Стеклозавод были закрыты четыре котельные, а их потребителей переподключили на ТЭЦ-1. Это был очень интересный проект – часть работ сделали мы в рамках концессии, часть сделал город. Получился хороший результат. В том числе в отношении снижения загрязнения воздуха низкоэффективными котельными.- Себестоимость производства тепла на малых котельных в два-три раза выше, чем на больших ТЭЦ, а тариф, да, единый. При переподключении их потребителей на себя мы улучшаем ситуацию с себестоимостью. Но компания инвестировала средства в строительство теплосетей, насосной станции и т. д. Получающаяся экономия не приводит к снижению тарифа, она идет на окупаемость инвестиций и позволяет управлять динамикой тарифа, исключив резкие повышения.- Мы подготовили план по закрытию в г. Улан-Удэ 34 подобных котельных. Определили, сколько надо средств, чтобы провести эту работу, и направили все материалы в администрацию города. Вместе с мэрией мы посмотрим, за счет каких источников финансирования можно провести эти мероприятия.В России постепенно реформируют привычные принципы формирования тарифов в сфере ЖКХ. ТГК-14, работающая сразу в двух регионах, тоже постепенно входит в этот процесс.- Компания выступала с инициативой о переводе на принцип «альткотельной» двух крупных городов, где мы работаем, - Читы и Улан-Удэ. По Чите опубликовано распоряжение российского правительства о переводе города в такую зону теплоснабжения. Чита стала 40-м городом в этой зоне. Принцип альткотельной предполагает, что тариф индексируется выше уровня инфляции. А средства, собранные от той части, что превышает инфляцию, должны направляться на инвестпрограмму. Этот механизм сегодня является наиболее передовым методом ценообразования, который позволяет вкладывать больше средств в модернизацию теплоснабжения.Повысится и качество услуг. При переходе на альткотельную в г. Чите мы будем производить бесплатное подключение новопостроенных муниципальных объектов (например, детсадов) к сетям. На 15% дешевле будем подключать новопостроенные многоэтажки, что отразится на цене квадратного метра в новостройках. Перерыв в горячем водоснабжении летом будет составлять только семь дней.Обсуждая этот вопрос в Улан-Удэ, мы пока не пришли к такому общему решению. Но находимся в диалоге и надеемся, что придем к подобному решению, как это произошло по г. Чите. В столице Бурятии тоже надо многое модернизировать.ТГК-14 нацелена на движение вперед как в производственной части, так и в отношении социальных обязательств перед большим трудовым коллективом в двух регионах. Отчетность компании показывает, что она является рентабельным, эффективно работающим хозяйствующим субъектом. Полученная прибыль вкладывается в модернизацию, а также в повышение зарплат персонала. Системный подход предполагает, что энергетика должна развиваться опережающими темпами в сравнении с развитием других отраслей экономики и соцсферы. Потому что она является фундаментом, с опорой на который развиваются многие другие отрасли. У ТГК-14 это получается.Фото: предоставлено ТГК-14