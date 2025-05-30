Слухи о «заморозке» вкладов позволяют поднять продажи жилья

Слух про заморозку вкладов был «блестящим креативом» пиарщиков крупнейших девелоперов и риелторских компаний, сообщает "РБК Инвестиции" со ссылкой на интервью первого зампреда правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский в "Ведомостях".

Как утверждает топ-менеджер банка, этот слух имел эффект - люди снимали деньги с вкладов, чтобы купить недвижимость.

- Это блестящий креатив пиарщиков крупнейших девелоперов и риелторских компаний. И действительно, мы видели определенный переток с банковских вкладов в пользу покупки недвижимости. По нашей оценке, на такие покупки пришлось около 10% спроса в конце прошлого года, - поделился банкир.

Хотимский считает, что благодаря этому вбросу застройщикам удалось увеличить спрос на недвижимость.

- Каждый борется за выживаемость и за свои результаты всеми доступными способами. Поэтому мы к такому отнеслись с пониманием, - заявил он.

- Держать суммы более 1,4 млн рублей в крупных надёжных банках считаю относительно безопасным. Слухи о заморозке вкладов беспочвенны, - сообщил «Номер один» финансовый аналитик из Бурятии Александр Доржиев.

Фото: loon.site