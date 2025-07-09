Предприниматель из Бурятии вошел в ТОП-350 всероссийского рейтинга «Индекс дела»

- Идею о создании компании, выпускающей настольные игры, я позаимствовал у моей жены Светланы. Она истинный фанат этого времяпрепровождения. Мы хотим, чтобы дети всей России с интересом познавали наш удивительный мир и больше общались между собой, - поделился Павел Машагин.











- Отрадно, что к нам в Бурятию приезжают и остаются работать такие талантливые люди. Продукция Павла Машагина действительно отличается оригинальностью и востребована среди жителей различных регионов страны, а самое главное - несёт важную миссию - способствует развитию подрастающего поколения. Обсудили с Павлом дальнейшие планы по развитию компании, совместно с коллегами из центра «Мой бизнес» проконсультировали по вопросам экспорта в страны ЕАЭС, - рассказал Виталий Хамарханов, заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия.











В центре «Мой бизнес» в Улан-Удэ наградили предпринимателя Павла Машагина, который вошел в ТОП-350 всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса «Индекс дела».Павел Машагин – производитель настольных игр и товаров для детей под брендом «Формула игр». Вдохновившись культурой Бурятии, Павел переехал в Улан-Удэ из Нижнего Новгорода 3 года назад и сразу же открыл свое дело. На данный момент компания Павла изготавливает более 50 видов продукции: это различные настольные игры, товары для детских игр, конструкторы. Продукция под брендом «Формула игр» востребована во многих сферах: ею пользуются дошкольники, школьники, воспитатели детских садов и вожатые лагерей. Особенное признание получила на крупных онлайн-площадках Wildberries и Ozon.В планах у компании применить технологии дополненной реальности, «оживить» рисунки настольных игр, погружая игроков в волшебное путешествие сквозь образы Бурятии и России, чтобы дети знакомились с историей и интересными фактами своей Родины.Также предприниматель вошел в «ТОП региона» и отмечен в специальной номинации «Ответственный бизнес».Отметим, во Всероссийском рейтинге «Индекс дела» приняли участие 25 предпринимателей республики. Проведение рейтинга соответствует целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».Всероссийский рейтинг «Индекс дела» был запущен в ноябре 2024 года как новый инструмент поддержки предпринимателей, демонстрирующих устойчивый рост, инновационность и вклад в развитие экономики регионов. Методология рейтинга строится на подсчете пяти ключевых показателей развития МСП – роста, узнаваемости, потенциала, продаж и социальной ответственности. Каждый показатель оценивается от 0 до 100 баллов, умножается на свой вес, а итоговый список компаний выводится в алфавитном порядке. Такой метод даёт объективную и комплексную картину устойчивости бизнеса.- На наш взгляд, новая рейтинговая система решает сразу три задачи: дает возможность самодиагностики для бизнеса, выступает в качестве системы координат для МСП и создает систему ориентиров для потребителей. При этом перед Минэкономразвития стоит задача качественного роста сектора, и именно на ее решение нацелен «Индекс дела». Заложенный в него подход к оценке компаний позволяет в перспективе не только поддерживать развитие в России здоровой конкуренции, но и качественно выращивать бизнес, создавать новые ориентиры и механизмы развития для компаний всех уровней, - отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.Организаторами рейтинга выступают Национальное агентство «Мой бизнес» и компания «Русбизнесметрика» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Банк-партнер – ПАО «Банк ПСБ», специальный партнер – Мегамаркет, информационный партнер – ТАСС. Партнерами проекта выступил целый ряд крупных российских компаний: hh.ru, VK, издательство «МИФ», «Нетология» и Lerna (образовательный холдинг Skillbox), Федеральная ассоциация бухгалтеров-аутсорсеров «Платинум», группа компаний Winbd, Президентский фонд культурных инициатив, Союз деловых людей, магазин франшиз TopFranchise и экосистема сферы франчайзинга FranchCamp, Robokassa, «Моя регистрация», D2C-платформа для хендмейд-мастеров «Ярмарка Мастеров», маркетплейс услуг и сервисов для бизнеса eSPB.PRO, а также сервис автомобильных путешествий по России «smorodina.ru» и сервис срочной курьерской доставки для бизнеса «Достависта».Фото: предоставлено Минпромторгом Бурятии