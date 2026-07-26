Экономика и бизнес 26.07.2026 в 12:06

Некачественный бензин в России будут выпускать временно

«Евро-3» уйдет в небытие при нормализации обстановки с топливом
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Текст: Иван Иванов
Некачественный бензин в России будут выпускать временно
Фото: Номер один

Разрешение НПЗ выпускать бензин экологического класса «Евро‑3» было принято для покрытия дефицита и наполнения внутреннего рынка, оно носит временный характер, заявил вице‑премьер правительства РФ Александр Новак.

«В целом при нормальной ситуации мы должны будем производить только "Евро‑5", — сообщил вице‑премьер порталу  Life. — Как заводы будут работать в полном объеме, так производство пятого восстановим».

Из‑за регулярных нападений беспилотников на нефтепереработку России очень многие НПЗ сегодня находятся в ремонте, и топливный кризис пока не удаётся преодолеть. Соответственно, в России стало традиционным, что всё, что временно, почему‑то оказывается постоянным, поэтому трудно верить чиновнику, когда он говорит, что это вот‑вот закончится.

Чиновник сделал оговорку о том, что речь идёт о «нормальной ситуации», но так и не объяснил, когда такая ситуация возникнет. Напомним, что бензин более низкого качества — класса «Евро‑3» — содержит большое количество серы, что крайне неблагоприятно воздействует на двигатели. Если «Жигули» ещё могут «переварить» «Евро‑3», то современные японские, корейские и особенно китайские автомобили очень быстро выходят из строя, если им наливать бензин низкого класса.

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