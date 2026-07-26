Экономика и бизнес 26.07.2026 в 18:10

Цены на железнодорожные билеты вырастут на 9 %

Стоимость перевозок поднимется уже с 1 октября
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Текст: Иван Иванов
Цены на железнодорожные билеты вырастут на 9 %
Фото: Номер один

Правительство ускорило плановое повышение тарифов РЖД: уже с 1 октября 2026 года ставки на грузоперевозки вырастут на 8,5 %, а тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании — на 9,2 %.

Традиционно индексация тарифов происходила с 1 января, однако последние два года повышение вступало в силу с 1 декабря. В 2024 году рост составил 13,8 %, в 2025‑м — 10 %. Перенос срока повышения в 2026 году на три месяца раньше призван увеличить доходы РЖД в связи со сложной ситуацией в компании из-за  экономической стагнации в стране и сокращения объема перевозок. Увеличить поступления решено более оперативно за счёт населения и бизнеса.

Как сообщает РБК, предложение по грузовым тарифам было вынесено на рассмотрение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и соответствует запросу РЖД. По словам источника издания, знакомого с ходом обсуждения индексации, сейчас ФАС выступает не в роли оппонента компании, а в качестве передатчика её предложений в правительство.

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