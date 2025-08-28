Экономика и бизнес 28.08.2025 в 17:53

«Ростелеком» представил технологии ИИ для цифровых регионов на «Технопроме-2025»

Ядром современного региона должна стать умная инфраструктура, говорят специалисты компании
Текст: Иван Иванов
«Ростелеком» представил участникам «Технопрома-2025» стратегию создания сверхсовременных цифровых регионов с помощью технологий искусственного интеллекта. Об инновационных решениях для организации умной городской среды рассказал директор продуктового офиса Нетрис («Ростелеком») Илья Полесский на форуме «Городские технологии».

Как сообщили в пресс-службе компании, ядром современного региона должна стать умная инфраструктура, в которую интегрированы современные автоматизированные системы: управления транспортом для оптимизации дорожного движения, видеонаблюдения и видеоаналитики для повышения безопасности, умного освещения для энергосбережения, а также мониторинга и управления коммунальными ресурсами, водоснабжением и энергопитанием. Такой комплексный подход повысит качество жизни, обеспечит безопасность населения, снизит затраты и сделает работу городских служб более эффективной.


«Мы предлагаем ИТ-решения для городского управления, которые опираются на масштабируемую систему видеонаблюдения с технологиями ИИ. Она интегрируется с другими подсистемами города и показывает, как продукты, ориентированные на безопасность, развиваются до полноценных систем управления умным городом», - сказал директор продуктового офиса Нетрис («Ростелеком») Илья Полесский.

«Мы активно ведем разработки технологий искусственного интеллекта для цифровой трансформации регионов Сибири. В частности, совместно с Новосибирским государственным университетом мы создаем ряд детекторов видеоаналитики, которые найдут свое применение в разных сферах городского управления — некоторые из них в этом году представлены на форуме», - отметил директор по цифровым регионам Сибири «Ростелекома» Никита Жильцов.

На XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025» «Ростелеком» выступает в статусе партнера кластера «Цифровые технологии, приборостроение и инновации». На стенде провайдера представлены детектор силуэтов, способный фокусироваться на конкретных объектах, и детектор пересечения линий, который реагирует на нарушение установленных границ.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
Ростелеком

«Ростелеком» представил технологии ИИ для цифровых регионов на «Технопроме-2025»
28.08.2025 в 17:53
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
