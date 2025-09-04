Экономика и бизнес 04.09.2025 в 10:07
Wildberries построит логистический центр в Бурятии
Соглашение об этом подписано на полях ВЭФ
Текст: Андрей Константинов
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) планирует построить логистические центры в Бурятии, Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области. Соответствующие соглашения подписаны на полях Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.
Соглашение о реализации инвестпроекта в Бурятии было подписано между РВБ, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительством региона.
Напомним, глава Бурятии Алексей Цыденов встречался с гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук еще весной прошлого года.
«Обсудили ключевые направления сотрудничества в сфере электронной коммерции, логистики и развития цифровых технологий. Для международных торговых и экспортных компаний у Бурятии удачное географическое положение, и я предложил Татьяне Владимировне рассмотреть возможность создания логистического комплекса на нашей территории. Наши дальневосточные механизмы поддержки дают возможность помогать инвесторам. Надеюсь, у нас все получится», - сообщал по итогам той встречи Алексей Цыденов.
Тегиторговля