Wildberries загрузит Бурятию

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук.- Обсудили ключевые направления сотрудничества в сфере электронной коммерции, логистики и развития цифровых технологий, - сообщил он в своем ТГ-канале. - Для международных торговых и экспортных компаний у Бурятии удачное географическое положение, и я предложил Татьяне Владимировне рассмотреть возможность создания логистического комплекса на нашей территории.По словам главы, «Татьяна Владимировна подчеркнула, что сотрудничество должно быть основано на взаимопонимании и взаимной поддержке».Речь идет, судя по всему, о получении крупного земельного участка с коммуникациями под строительство склада Wildberries. Он должен был расположен в непосредственной близости от железной и автомобильной федеральной дороги. Судя по практике компании, для строительства складов ее не интересует покупка готовых зданий или аренда, только складские помещения с нуля.- Эти новые форматы торговли вытесняют классические торговые центры, которые на западе закрываются, поскольку у них нет перспектив, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - У маркетплейсов отсутствует оптовое звено, соответственно, цены не накручиваются так, как в классической торговле, что имеет значение для населения, страдающего от инфляционного давления. Поэтому расширение сети в Бурятии через строительство логистических мощностей - это хороший знак для потребителей.Тем не менее возможна и проблема кадров. Так, в крупных центрах логистики Wildberries на западе страны существенную часть персонала составляют граждане из республик Средней Азии. Общеизвестно, что зачастую им платят меньшую зарплату, также от них не поступает жалоб на условия труда. Wildberries там прилично экономит по статье «заработная плата».Учитывая, что сегодня по всей стране начался жесткий пресс мигрантов, заполнять рабочей силой объекты маркетплейса будет все сложнее. Тем не менее усиливающаяся зависимость российской экономики от поставок товаров народного потребления из Китая, строительство крупного логистического центра в любом случае практически решенный вопрос. Дело лишь в деталях, сроках, дополнительных квотах для мигрантов и финансировании.- Наши дальневосточные механизмы поддержки дают возможность помогать инвесторам. Надеюсь у нас все получится, - сообщил Алексей Цыденов.Отметим, 31 марта Ura.ru сообщал, что депутат Государственной Думы, глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призывал навсегда закрыть Wildberries за покрытие нелегальных мигрантов. Таким образом он прокомментировал новость о том, что компания дала нелегальным работникам инструкции к побегу от Росгвардии.«Если руководитель компании находится в списке Forbes, а ее клиентами являются миллионы людей, то это не дает им права плевать на законы России и покрывать нелегалов», - написал Миронов в своем Тelegram-канале.Он добавил, что если Wildberries противопоставляет себя против всей страны и препятствует работе правоохранителей, то эту компанию необходимо даже не штрафовать, а закрыть раз и навсегда. Миронов призывал руководство СК и других силовых ведомств жестко отреагировать на действия Wildberries. Он посоветовал компании работать в другой стране или не работать совсем.Фото: «Номер один»