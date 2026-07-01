В Бурятии начался «яйцепад»

В июне жители Улан-Удэ вздохнули с облегчением, заметив приятные перемены на ценниках в продуктовых отделах: в столице Бурятии началось долгожданное снижение стоимости куриных яиц. Экономические эксперты связывают этот тренд с сезонным перепроизводством на российских птицефабриках, традиционно совпадающим с падением спроса в начале лета, вынуждая производителей и крупные торговые сети оперативно корректировать розничные прайсы.Лето — сезон, когда куры-несушки работают особенно усердно, но при этом спрос на яйца падает. Из-за низких цен производители рискуют потерять на продаже до половины себестоимости товара. Российские ретейлеры обратились к поставщикам с предложением закупа на июль — 35 рублей за десяток для С2, 45 рублей — для С1 и 50 рублей — для С0, мотивируя этим падением рынка. Об этом сообщает «Коммерсант». В письмах, полученных «Ъ», представители трех крупнейших птицефабрик подтвердили получение таких предложений, уточнив, что снижение составляет 22–25% от текущей стоимости. Один из поставщиков отметил, что это уже пятая коррекция цен с начала года. В «Ленте» пояснили, что летом предложение превышает спрос и некоторые поставщики уже скинули 25 – 45% от стоимости. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отметил, что запросы на пересмотр цен по рыночной ситуации — стандартная практика для продуктов питания, в том числе яиц, ведь договоры часто предусматривают возможность корректировки в таких условиях.Сейчас яйца — один из самых недорогих продуктов питания в России. Согласно мониторингу Eggpack.ru, средняя оптовая цена на дешевый С1 на 14 июня составила 28 рублей за десяток, что на 44% ниже, чем в начале года. В рознице, по данным Росстата, яйца подешевели на 23% за год - до 75 рублей. Активное яичное производство оказывает давление на рынок: за январь—май этого года в России выпущено 17 млрд яиц — на 3% больше, чем годом ранее.Сейчас сети предлагают продавать этот продукт примерно на 50% дешевле, чем в момент выпуска.Для защиты от продаж ниже себестоимости птицеводы ранее обсуждали с властями необходимость введения минимальных и максимальных цен на яйца. Предложенные меры пока не получили поддержки регуляторов. Экономисты, однако, считают, что снижение оптовых цен — не всегда благо. Анатолий Думнов из Улан-Удэ выразил свою точку зрения так: «Вы посмотрите, они сейчас снижают оптовые цены до 30–50 рублей, тогда как в Улан-Удэ они около 130 рублей за десяток. Получается, что именно сети накручивают стоимость в 2,5 раза, а производителей фактически душат. Это ненормально. У нас идет процесс ухудшения ситуации на птицефабриках в угоду торговому капиталу. Я считаю, что нужно ограничить максимальную наценку на такой социально важный товар, как яйца, максимум 50%, а не как сейчас, когда она достигает двойных и даже тройных значений».Главные торговые сети Улан-Удэ отреагировали на рыночные изменения по-разному, предложив покупателям выбор между поштучным удобством и жесткой экономией на опте. В авангарде самого радикального снижения цен оказался жесткий дискаунтер «Светофор», где десяток яиц категории С1 или С2 в пересчете на штуки обойдется горожанам всего в 66 – 73 рубля, однако здесь покупателям придется брать товар исключительно крупным калибром — ячейками по 30 штук за 200 – 220 рублей.Для тех, кто не готов забивать холодильник оптовыми партиями, наиболее привлекательные ценники на привычные упаковки по десять штук выставила сеть «Абсолют» - продукт первой категории там можно приобрести за 99 рублей 90 копеек, а более крупное отборное яйцо обойдется в 106 рублей 99 копеек. Дополнительно сэкономить улан-удэнцам помогают и фирменные скидочные дни сети.Чуть консервативнее к снижению стоимости подошла торговая группа «Титан», сделавшая ставку на проверенную продукцию фабрики «Белоречье»: здесь стандартный десяток категории С2 обойдется в 129 рублей 90 копеек, хотя для бережливых хозяек сеть также предложила альтернативу в виде больших кареток на 30 штук за 279 рублей 90 копеек, что позволяет снизить стоимость условного десятка до 93 рублей и заметно выиграть в цене.Выгодные предложения заставляют население Бурятии массово закупаться впрок, однако у многих возникает логичный вопрос безопасности такого опта в летний период. Согласно стандартам, столовые яйца могут храниться при комнатной температуре до 25 суток, а в условиях домашнего холодильника их свежесть легко сохраняется до 90 дней со дня упаковывания. С точки зрения санитарных норм, покупка большой каретки на 30 штук абсолютно безопасна для среднестатистической улан-удэнской семьи: даже при умеренном потреблении такой объем полностью расходуется за одну-две недели, что укладывается в самые строгие гигиенические рамки.И напоследок совет от Роспотребнадзора: храните яйца на полке холодильника, а не в дверце, где постоянные перепады температуры при открывании могут сократить положенный продукту срок жизни.