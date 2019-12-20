Авиазавод в Улан-Удэ остался без украинских двигателей

Бурятия получила удар, откуда не ждали





Главный поставщик двигателей для производства экспортных вертолетов для улан-удэнского авиазавода - украинский завод «Мотор Сич» - продан китайским компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.

В российских СМИ об этом практически не сообщается, тревожная новость прошла по «Укринформ», где 13 декабря президент «Мотор-Сич» Вячеслав Богуслаев заявил, что «мы это сделали потому, что иначе завод пришлось бы закрыть».Напомним, что до Крыма и ухудшения отношений с Украиной запорожский завод поставлял в Улан-Удэ двигатели ТВЗ-117 и ВК-2500. Эти надежные, проверенные десятилетиями двигатели формировали серьезный спрос в странах Азии и Латинской Америки на улан-удэнские вертолеты. Ведь двигатели — это основа вертолета, и когда они бесперебойно работают при высокой влажности и в жару, то спрос на наши винтокрылые машины всегда будет стабильным. Однако после Крыма поток двигателей в Улан-Удэ заметно уменьшился (их порой приходится закупать через третьи страны, чтобы преодолеть санкции США), что сразу же отразилось на объеме экспортных поставок наших вертолетов.Дело в том, что, несмотря на недавние заверения гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, что в 2019 году Россия произведет более 200 вертолетов, все не так просто.Как говорят авиазаводчане, заменить в Улан-Удэ двигатели «Мотор Сич» продукцией питерского завода «ОДК-Климов», выпускающего сегодня те же наименования, еще технически можно. Но практически это лишь слабые копии запорожских движков. По пословице, третий сорт не брак, но все же...- Проблема в том, что «Мотор-Сич» строил еще СССР, технологии были обкатаны многотысячными выпусками двигателей и временем, - говорит один из инженеров авиазавода. - Поэтому зарубежные заказчики улан-удэнских вертолетов требуют от нас, чтобы мы по-прежнему поставляли им вертолеты с запорожскими движками, а не питерскими. Поэтому вертолеты с климовскими движками сегодня идут в основном по госзаказу.Сегодня жепосле покупки китайцами «Мотор-Сич» ей как корпорации приходит конец. В украинских СМИ сообщается, что китайцы не будут продолжать выпуск в Запорожье старых двигателей с неясными перспективами сбыта, а просто вывезут технологии и инженерный состав в Китай. И будут разрабатывать у себя те узловые компоненты авиационных технологий, которые они не смогли скопировать и внедрить у себя. Там все делают по плану, и заделы СССР китайцы используют по максимуму.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»