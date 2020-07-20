Вячеслав Покацкий заработает на коронавирусе

Бизнесмен намерен заключить с «Ростехом» соглашение по выпуску экспресс-тестов
Как сообщил сегодня депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев, известный бизнесмен Вячеслав Покацкий, которого он встретил в аэропорту, вылетел в Москву заключать соглашение о сотрудничестве с «Ростехом». Речь идет о выпуске тестов на выявление короновирусной инфекции.
«Его (Вячеслава Покацкого – прим. авт.) компания разработала и успешного прошла испытания тестов на выявление короновирусной инфекции, и самое главное - запустила в продажу первую массовую партию - 10 000 штук. Учитывая скорость, с которой это было сделано, это настоящий прорыв. То есть компания из Бурятии стала резидентом Сколково, одна из первых в России разработала конкурентоспособный высокотехнологичный продукт, вывела его на рынок. А сейчас Вячеслав Покацкий полетел заключать соглашения о сотрудничестве с «Ростехом» и т.д., то есть проект выйдет на новый уровень», - сообщил народный избранник.
О том, что бурятская компания ООО «Рапид Био», являющаяся резидентом «Сколково», разработала и зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на антитела к коронавирусу, сообщалось еще в июне. По сути, единственной «новостью» в информации Николая Будуева является то, что за «распиаренным» проектом стоит известный в республике бизнесмен, депутат Хурала Вячеслав Покацкий. При том, что официально он не является ни руководителем, ни учредителем «Рапид Био». Единственным владельцем этой компании числится Анжей Жимбиев.
По данным «Номер один», на массовое производство экспресс-тестов в Бурятии республика выделила 50 млн бюджетных рублей. Впрочем, некоторые эксперты сомневаются в успехе данного предприятия, считая, что проект безнадежно опоздал со сроками. Ведь продукция нужна сегодня, а не к 2021 году, когда коронавирус может сменить очередная модификация того же давнего гриппа H1N1, к которому «ковидные» тесты будут бесполезны.
Фото: «Номер один»
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