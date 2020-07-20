Вячеслав Покацкий заработает на коронавирусе

Бизнесмен намерен заключить с «Ростехом» соглашение по выпуску экспресс-тестов





Как сообщил сегодня депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев, известный бизнесмен Вячеслав Покацкий, которого он встретил в аэропорту, вылетел в Москву заключать соглашение о сотрудничестве с «Ростехом». Речь идет о выпуске тестов на выявление короновирусной инфекции.