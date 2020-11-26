Первый самолет «Байкал» в Бурятии выпустят в 2021 году

А в 2023 его планируют запустить в серийное производство

Сегодня в Бурятию с рабочим визитом прилетел министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Министр посетил Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение и Улан-Удэнский авиационный завод.В ходе визита на авиазавод, федеральный министр осмотрел отремонтированные цеха завода и ознакомился с моделями новых вертолетов, которые будет производить предприятие.- Ждем первого полета самолета «Байкал», который будет производиться на УУАЗ, в 2021 появится первый опытный образец. Полтора года уйдет на сертификацию, с 2023 года можно будет начать серийные отгрузки. Это будет современная машина, которая сможет летать со скоростью 300 км/час, - отметил Денис Мантуров.Директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых рассказал о проделанной в 2020 году работе на заводе.- В этом году мы сдали гальванический цех, там все автоматизировано, люди дышат чистым воздухом. Была проведена реконструкция корпуса, введены в эксплуатацию современные гальванические линии, линия оксидации фольги, печи термостатирования, стенды для нанесения клея на лонжероны. Площадь реконструкции и технического перевооружения составила 5 900 кв.м, - сообщил директор завода.Появился в этом году и новый корпус окончательной окраски вертолетов. Новый окрасочный корпус, где поставили современное оборудование, позволяет повысить качество окраски, улучшить условия труда и сократить производственный цикл. Уникальная конструкция оборудования нового корпуса позволит окрашивать вертолеты типа Ми-8/171 в два независимых потока, при этом одновременно в работе на разных этапах цикла могут находиться до шести вертолетов. При необходимости могут окрашиваться воздушные суда больших габаритов (длиной до 25 м, шириной до 22 м, высотой до 6,5 м, массой до 22,5 тонн).Окрасочно-сушильные камеры оснащены автоматизированными системами поддержания и контроля технологических параметров и фильтрами, снижающими выбросы вредных веществ в атмосферу.Также Денис Мантуров увидел вертолеты серии Ми171 в различных модификациях.- Машину Ми-171Ш Storm мы показали на международном военно-техническом форуме «Армия -2020». Это новый вертолет, у нас уже есть контракты, сейчас он создается, проходит испытания и будет поставляться не только по России, но и за рубеж. Также мы показали новые вертолеты Ми171А2 и Ми171А3 – это совершенно новая линейка, наша гордость, мы их делаем в кооперации с Арсеньевским авиазаводом и Казанским. Этот вертолет идет на смену Ми-171. Вертолет Ка-226 в новой модификации планируется поставлять в Индию, - рассказал Леонид Белых.