Путин назвал дату начала серийного производства самолета «Байкал»

Его будут выпускать в Улан-Удэ



30 декабря президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Обсуждались вопросы развития инфраструктуры и транспорта в стране.

В числе прочего президент обратил внимание на необходимость выпуска отечественной авиационной техники, и, в частности, самолета «Байкал».



«Мы говорили о необходимости «сшивать» страну, и здесь с такой территорией, как у России, без авиации не обойтись, это совершенно очевидная вещь. Нам нужно создать всю цепочку авиационной отечественной техники, которая бы обслуживала наших граждан. И начать нужно с самых небольших самолётов. В конце концов, уже нужно заменить Ан-2. Это самолёт небольшой вместимости, на девять мест – самолёт «Байкал», уральское КБ его сделало, в Улан-Удэ он должен производиться, девять мест. В 2021 году опытный образец должен быть готов, а в 2024 году должна начаться серия, самолёт должен полететь в первом квартале», - сказал Владимир Путин.



Отметим, в ходе ноябрьского визита в на улан-удэнский авиазавод министр промышленности и торговли России Денис Мантуров



- Ждем первого полета самолета «Байкал», который будет производиться на УУАЗ, в 2021 появится первый опытный образец. Полтора года уйдет на сертификацию, с 2023 года можно будет начать серийные отгрузки. Это будет современная машина, которая сможет летать со скоростью 300 км/час, - отметил Денис Мантуров.



Министр также сообщил, что «Байкал» будет оснащен отечественным двигателем ВК-800, который проектировщик самолета - Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) - разрабатывает совместно с «ОДК-Климов».



Напомним, о возможности производства самолета «Байкал» на авиазаводе в Улан-Удэ заговорили еще в 2017 году. Тогда сообщалось, что его серийное производство может начаться



Фото: kremlin.ru В числе прочего президент обратил внимание на необходимость выпуска отечественной авиационной техники, и, в частности, самолета «Байкал».«Мы говорили о необходимости «сшивать» страну, и здесь с такой территорией, как у России, без авиации не обойтись, это совершенно очевидная вещь. Нам нужно создать всю цепочку авиационной отечественной техники, которая бы обслуживала наших граждан. И начать нужно с самых небольших самолётов. В конце концов, уже нужно заменить Ан-2. Это самолёт небольшой вместимости, на девять мест – самолёт «Байкал», уральское КБ его сделало, в Улан-Удэ он должен производиться, девять мест. В 2021 году опытный образец должен быть готов, а в 2024 году должна начаться серия, самолёт должен полететь в первом квартале», - сказал Владимир Путин.Отметим, в ходе ноябрьского визита в на улан-удэнский авиазавод министр промышленности и торговли России Денис Мантуров называл несколько иные сроки запуска самолета в серию.- Ждем первого полета самолета «Байкал», который будет производиться на УУАЗ, в 2021 появится первый опытный образец. Полтора года уйдет на сертификацию, с 2023 года можно будет начать серийные отгрузки. Это будет современная машина, которая сможет летать со скоростью 300 км/час, - отметил Денис Мантуров.Министр также сообщил, что «Байкал» будет оснащен отечественным двигателем ВК-800, который проектировщик самолета - Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) - разрабатывает совместно с «ОДК-Климов».Напомним, о возможности производства самолета «Байкал» на авиазаводе в Улан-Удэ заговорили еще в 2017 году. Тогда сообщалось, что его серийное производство может начаться уже в 2019 году . Однако позже дата запуска воздушного судна в серию стала постоянно сдвигаться – сначала на 2021 год , а затем на еще более поздние сроки.Фото: kremlin.ru