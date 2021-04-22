Профсоюзы энергетиков достигли понимания с ТГК-14 в отношении повышения зарплат

Зарплаты персонала на ТЭЦ Забайкалья и Бурятии будут повышаться





Зарплаты персонала на ТЭЦ Забайкалья и Бурятии, работающих под эгидой ПАО «ТГК-14», будут повышаться. Соглашение о доведении минимальных окладов рабочих до уровня отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике подписано со всеми профсоюзами акционерного общества, сообщает агентство «Восток Медиа»

Достижение договорённостей с первичными профсоюзными организациями стало итогом планомерной работы, которую руководство ПАО «ТГК-14» вело с начала 2021 года. Стороны многократно проводили коллективные переговоры, встречи и консультации, вырабатывая оптимальный порядок роста окладов рабочих первого разряда промышленно-производственного персонала. Индексация будет производиться поэтапно и к 1 января 2024 года уровень минимальной тарифной ставки на предприятиях компании достигнет размера, прописанного в федеральном отраслевом тарифном соглашении для филиалов в Забайкальском крае и Республики Бурятия. Дело ещё и в том, что исторически в Бурятии и Забайкальском крае сложилась разница в зарплатах энергетиков — это произошло из-за разного уровня районного коэффициента. И теперь руководству компании, работающей в двух регионах, приходится решать проблемы, копившиеся годами. При этом, как часто бывает, нашлось немало желающих получить политический пиар на раздувании зарплатных скандалов.Однако факт остаётся фактом — соглашения подписаны. Важным пунктом документов является совместная работа профсоюзов и работодателя по обеспечению поступательного развития энергокомпании. Здесь говорится о реализации ряда мер по повышению эффективности производства, вовлечении работников в мероприятия по управлению издержками, выработке согласованных подходов в прогнозировании потребностей, совершенствовании структуры оплаты труда и системы мотивации, снижении текучести кадров, формировании инициативной позиции работников.Руководство ресурсоснабжающей компании подчёркивает: коллективные договоры ПАО «ТГК-14» полностью отвечают требованиям федерального отраслевого тарифного соглашении в электроэнергетике. Предусмотренные в этих договорах льготы и гарантии для сотрудников компании отвечают лучшим практикам социального партнёрства, принятых в энергетике РФ и соблюдаются в полной мере. Компания тратит на соцгарантии часть прибыли, не закладывая эти суммы в повышение тарифов для потребителей.В официальном заявлении на сайте ПАО «ТГК-14» говорится, что акционерное общество и профсоюзы прилагают максимальные усилия для выстраивания конструктивного социального партнёрства в интересах производства и его работников.Фото: «Номер один»