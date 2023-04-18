В Улан-Удэ из скандально известного театра уволилась директор
В столице Бурятии на днях 14 апреля из Русского драматического театра уволилась директор Наталья Светозарова. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры Бурятии, Светозарова написала заявление по собственному желанию.
Позднее в театре сообщили, что актеру оказали медицинскую помощь, и его здоровью ничего не угрожает. Прокуратура Бурятии организовала по этому поводу проверку. Сегодня стало известно, что в театре появился исполняющий обязанности директора.
«На протяжении года меня пытаются уволить из этого театра, меня унижают, лишают работы, лишают денег. Сегодня уволили мою жену Светлану Полянскую. Я не хочу с этим мириться, но у меня больше нет сил, больше нет выбора <…> Я считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры. Простите меня, пожалуйста, я устал, я не могу»,
- тогда заявил Шувалов.
«Приказом Министерства культуры Республики Бурятия от 17 апреля 2023 года исполняющим обязанности директора Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева до замещения вакантной должности назначена заместитель директора по финансовым и организационным вопросам Любовь Викторовна Мункуева»,
- сообщает пресс-служба театра.
Фото: Номер один; Государственный русский драматический театр имени Бестужева