В Улан-Удэ из скандально известного театра уволилась директор

В столице Бурятии на днях 14 апреля из Русского драматического театра уволилась директор Наталья Светозарова. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры Бурятии, Светозарова написала заявление по собственному желанию.

Напомним, 29 марта скандал в улан-удэнском Русдраме прогремел на всю Россию. Там актер вскрыл себе вены прямо на сцене. Это произошло после спектакля «Театр. Изнанка» (Возрастное ограничение 18+), когда артисты выходили на поклон. Артур Шувалов связал свой поступок с давним конфликтом с руководством театра.

«На протяжении года меня пытаются уволить из этого театра, меня унижают, лишают работы, лишают денег. Сегодня уволили мою жену Светлану Полянскую. Я не хочу с этим мириться, но у меня больше нет сил, больше нет выбора <…> Я считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры. Простите меня, пожалуйста, я устал, я не могу»,

- тогда заявил Шувалов.



Позднее в театре сообщили, что актеру оказали медицинскую помощь, и его здоровью ничего не угрожает. Прокуратура Бурятии организовала по этому поводу проверку. Сегодня стало известно, что в театре появился исполняющий обязанности директора.