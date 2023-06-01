В Улан-Удэ школьники сходили в театр и выиграли поездку в Санкт-Петербург
В столице Бурятии объявили победителей конкурса, организованного театром кукол «Ульгэр».
За полгода улан-удэнские учащиеся посетили 26 показов лучших спектаклей театра на разных площадках города. По итогу, места распределились следующим образом:
1 место. МАОУ «СОШ №58». Победители выиграли авиабилеты на поездку в Санкт-Петербург для одного класса с руководителем.
2 место. МАОУ «Гимназия «№33». Победителю вручили сертификат на экскурсионную поездку в Кяхтинский краеведческий музей имени академика Обручева.
3 место. МАОУ «СОШ №54». Школа-победитель получает рекламный сертификат на оформление школьного праздника.
«Так знаменательно провести церемонию награждения именно 1 июня, поздравить детей и обрадовать их прекрасной новостью. Целых пять месяцев школы Улан-Удэ активно посещали спектакли театра и сегодня стало известно, какие школы оказались победителями. Поздравляем и ждём их снова в стенах нашего театра»,
- прокомментировала директор театра Баирма Дашидоржиева.
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