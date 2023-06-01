В Улан-Удэ школьники сходили в театр и выиграли поездку в Санкт-Петербург

В столице Бурятии объявили победителей конкурса, организованного театром кукол «Ульгэр».





Как сообщал «Номер один», в начале года культурное учреждение объявило о розыгрыше среди улан-удэнских школьников на лучшее использование «Пушкинской карты», цена победы - коллективный тур с одноклассниками в Северную столицу. Он проходил с 1 января 2023 года по 29 мая, победа ждала самую активную школу.За полгода улан-удэнские учащиеся посетили 26 показов лучших спектаклей театра на разных площадках города. По итогу, места распределились следующим образом:

1 место. МАОУ «СОШ №58». Победители выиграли авиабилеты на поездку в Санкт-Петербург для одного класса с руководителем.

2 место. МАОУ «Гимназия «№33». Победителю вручили сертификат на экскурсионную поездку в Кяхтинский краеведческий музей имени академика Обручева.

3 место. МАОУ «СОШ №54». Школа-победитель получает рекламный сертификат на оформление школьного праздника.