Культура 01.06.2023 в 17:59

В Улан-Удэ школьники сходили в театр и выиграли поездку в Санкт-Петербург

В День Защиты детей стали известны победители конкурса от «Ульгэр»
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ школьники сходили в театр и выиграли поездку в Санкт-Петербург

В столице Бурятии объявили победителей конкурса, организованного театром кукол «Ульгэр».

В Улан-Удэ разыгрывают коллективную поездку в Санкт-Петербург
23.12.2022 в 16:51
 Как сообщал «Номер один», в начале года культурное учреждение объявило о розыгрыше среди улан-удэнских школьников на лучшее использование «Пушкинской карты», цена победы - коллективный тур с одноклассниками в Северную столицу. Он проходил с 1 января 2023 года по 29 мая, победа ждала самую активную школу.

За полгода улан-удэнские учащиеся посетили 26 показов лучших спектаклей театра на разных площадках города. По итогу, места распределились следующим образом:

1 место. МАОУ «СОШ №58». Победители выиграли авиабилеты на поездку в Санкт-Петербург для одного класса с руководителем. 

2 место. МАОУ «Гимназия «№33». Победителю вручили сертификат на экскурсионную поездку в Кяхтинский краеведческий музей имени академика Обручева.

3 место. МАОУ «СОШ №54». Школа-победитель получает рекламный сертификат на оформление школьного праздника. 

«Так знаменательно провести церемонию награждения именно 1 июня, поздравить детей и обрадовать их прекрасной новостью. Целых пять месяцев школы Улан-Удэ активно посещали спектакли театра и сегодня стало известно, какие школы оказались победителями. Поздравляем и ждём их снова в стенах нашего театра»,

- прокомментировала директор театра Баирма Дашидоржиева.
 


Фото: pixabay.com

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