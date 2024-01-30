Культура 30.01.2024 в 11:24

Жителей Улан-Удэ приглашают на вечер поэзии

Горожане смогут послушать и зачитать стихи любимых авторов
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Текст: Евгения Гармаева
Жителей Улан-Удэ приглашают на вечер поэзии

В Библиотеке №13 имени Намжила Нимбуева пройдет вечер поэзии. В уютном кругу жители смогут послушать стихи любимых авторов и зачитать их сами.

«Собираем друзей, зовём вас читать и слушать стихи, говорить о наболевшем, делиться авторским творчеством и любимыми авторами. Потому что февраль, потому что весна не за горами - и значит самый повод сказать что-нибудь "на лирическом"»,

- написали организаторы.

Мероприятие состоится 11 февраля в 18:00. Вход свободный. 

«Вечер авторской поэзии: костяк местной сцены и те, кто выйдет читать впервые. Вечер любимых стихотворений: читаем и слушаем Пастернака, Нимбуева, Сологуба, Рыжего, других - известных и нет. Но любимых»,

 - добавили в сообщении.


Возрастное ограничение 16+


Фото: pixabay.com

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