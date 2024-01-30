Жителей Улан-Удэ приглашают на вечер поэзии

В Библиотеке №13 имени Намжила Нимбуева пройдет вечер поэзии. В уютном кругу жители смогут послушать стихи любимых авторов и зачитать их сами.

«Собираем друзей, зовём вас читать и слушать стихи, говорить о наболевшем, делиться авторским творчеством и любимыми авторами. Потому что февраль, потому что весна не за горами - и значит самый повод сказать что-нибудь "на лирическом"»,



- написали организаторы.



«Вечер авторской поэзии: костяк местной сцены и те, кто выйдет читать впервые. Вечер любимых стихотворений: читаем и слушаем Пастернака, Нимбуева, Сологуба, Рыжего, других - известных и нет. Но любимых»,



- добавили в сообщении.



Мероприятие состоится 11 февраля в 18:00. Вход свободный.