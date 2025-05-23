Жителей Улан-Удэ приглашают на поэтический вечер, посвященный Александру Пушкину

В этом году отмечается 226 лет со дня рождения «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого события городские библиотеки Улан-Удэ приглашают всех улан-удэнцев на поэтический вечер (возрастное ограничение 0+).

Поэтический вечер состоится 6 июня в 13:00, в День русского языка, в сквере Пушкина.

В программе вечера - театрализованные представления «Нескучные факты о Пушкине» от Школы актерского тренинга «Art e Media» (0+), мастер-классы по каллиграфии и рисованию (0+), увлекательная игра «Пушкинский крокодил» (0+), живое чтение стихов на «Открытом микрофоне» (0+), книжная выставка и викторина по творчеству поэта (0+)

В мероприятии примут участие творческие объединения «Олимп» и «Байкальский Пегас», студенты колледжа искусств им. Петра Чайковского, Бурятского республиканского педагогического колледжа, Технологического колледжа ВСГУТУ.

- Приходите всей семьёй! Возьмите с собой друзей и любимые стихи — вместе создадим атмосферу пушкинского праздника! – сообщили организаторы вечера.

Возрастное ограничение 0+

Фото: администрация Улан-Удэ