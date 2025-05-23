Культура 23.05.2025 в 17:18

Жителей Улан-Удэ приглашают на поэтический вечер, посвященный Александру Пушкину

Мероприятие состоится 6 июня, в 13.00 в сквере Пушкина
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Улан-Удэ приглашают на поэтический вечер, посвященный Александру Пушкину

В этом году отмечается 226 лет со дня рождения «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого события городские библиотеки Улан-Удэ приглашают всех улан-удэнцев на поэтический вечер (возрастное ограничение 0+).

Поэтический вечер состоится 6 июня в 13:00, в День русского языка, в сквере Пушкина.

В программе вечера - театрализованные представления «Нескучные факты о Пушкине» от Школы актерского тренинга «Art e Media» (0+), мастер-классы по каллиграфии и рисованию (0+), увлекательная игра «Пушкинский крокодил» (0+), живое чтение стихов на «Открытом микрофоне» (0+), книжная выставка и викторина по творчеству поэта (0+)

В мероприятии примут участие творческие объединения «Олимп» и «Байкальский Пегас», студенты колледжа искусств им. Петра Чайковского, Бурятского республиканского педагогического колледжа, Технологического колледжа ВСГУТУ.

- Приходите всей семьёй! Возьмите с собой друзей и любимые стихи — вместе создадим атмосферу пушкинского праздника! – сообщили организаторы вечера.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: администрация Улан-Удэ

Все новости

Алкоголик из Бурятии оказался вором с полицейской ориентировки
23.05.2025 в 17:20
Жителей Улан-Удэ приглашают на поэтический вечер, посвященный Александру Пушкину
23.05.2025 в 17:18
В Забайкалье пожарные сами подожгли лес
23.05.2025 в 17:18
Мигрантов, зарезавших двух иркутян, арестовали через 22 года
23.05.2025 в 16:46
В Бурятии выбрали лучших молодых врачей 2025 года
23.05.2025 в 16:41
«Ростелеком» провел показ документального фильма «История нашей Победы» в Бурятии
23.05.2025 в 16:28
Буряад театр проведет очередной флешмоб в национальных костюмах
23.05.2025 в 16:25
Жители Бурятии примут участие в Кубке Дальнего Востока «Игры ГТО 2025»
23.05.2025 в 16:03
В Улан-Удэ высадили 400 саженцев абрикоса, кизильника и спиреи
23.05.2025 в 15:59
В Бурятии работают пункты проката технических средств реабилитации
23.05.2025 в 15:50
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
Буряад театр проведет очередной флешмоб в национальных костюмах
Мероприятие состоится в День России 12 июня в Улан-Удэ
23.05.2025 в 16:25
В Улан-Удэ пройдет фестиваль детской и юношеской книги «Бумажный ключ»
Гостей ждут книжная ярмарка, мастер-классы, показы фильмов, встречи с писателями
23.05.2025 в 14:38
Маленьких улан-удэнцев зовут на сказку-спектакль «Алёша Попович и хитрый Кусман»
Спектакль состоится 1 июня в Русском драмтеатре
23.05.2025 в 14:31
Старт продаж на покупку билетов на третий день фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия»
21.05.2025 в 15:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru