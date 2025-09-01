Культура 01.09.2025 в 13:16

Капремонт фасада Русского драмтеатра в Улан-Удэ завершат в 2026 году

Сотрудники театра заверили, что работы идут по графику
A- A+
Текст: Карина Перова
Капремонт фасада Русского драмтеатра в Улан-Удэ завершат в 2026 году
Фото: Русский драматический театр имени Бестужева

В Улан-Удэ ремонт фасада Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева завершится в 2026 году. В пресс-службе культурного учреждения заверили, что работы идут в соответствии с утвержденным графиком.

«Мы довольны темпами и качеством работ. Все этапы выполняются строго в запланированные сроки, отклонений от графика нет. Эстетичный облик здания будет сохранен», - прокомментировал замдиректора театра по хозяйственной части Андрей Калашников.

Обновление началось 24 марта 2025 года. Капремонт проводится по региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Общая сумма работ составит 60,5 млн рублей.

Специалисты провели детальные обследования конструкций, смонтировали строительные леса и временные ограждения. В апреле стартовала активная фаза: рабочие сняли старую штукатурку, подготовили поверхность (обеспыливание, грунтование), нанесли и выровняли новый штукатурный слой с последующей шпаклевкой и ошкуриванием. После они занялись грунтованием и покраской.

Параллельно с ремонтом фасада продолжаются запланированные внутренние работы в помещениях театра.

Теги
капремонт драмтеатр

Все новости

«Трагедия, такое бывает с организмом в ее возрасте»
01.09.2025 в 14:21
В Улан-Удэ показали видео умышленного наезда на пешехода
01.09.2025 в 14:16
В Бурятии открыли новое здание школы в Баянголе за 600 млн рублей
01.09.2025 в 14:14
Три черных лесоруба с размахом орудовали в Еравнинском районе Бурятии
01.09.2025 в 13:54
На главной площади Улан-Удэ покажут лазерное шоу в честь Дня знаний
01.09.2025 в 13:29
Капремонт фасада Русского драмтеатра в Улан-Удэ завершат в 2026 году
01.09.2025 в 13:16
В арт-парке в Бурятии появилась инсталляция РАКУКУРАКУ
01.09.2025 в 12:37
Староверы Бурятии приглашают на праздник
01.09.2025 в 12:36
Пьяный сотрудник полиции угробил пассажирку
01.09.2025 в 12:32
Президент Монголии примет участие в саммите ШОС в качестве наблюдателя
01.09.2025 в 12:25
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
Староверы Бурятии приглашают на праздник
Лучшие семейские музыкальные коллективы выступят на концерте «Забайкальские умельцы» 
01.09.2025 в 12:36
В Улан-Удэ пройдет XXX Книжный салон
На юбилейное мероприятие съедутся творцы из разных регионов
29.08.2025 в 17:27
В Улан-Удэ впервые прибудет Донецкий молодежный театр
Артисты покажут спектакль «Шахтёрская дочь» (16+)
20.08.2025 в 17:19
Семь новичков пополнили труппу Русского драмтеатра в Улан-Удэ
Молодые актеры являются выпускниками целевого курса ВСГИК
15.08.2025 в 15:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru