Капремонт фасада Русского драмтеатра в Улан-Удэ завершат в 2026 году

В Улан-Удэ ремонт фасада Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева завершится в 2026 году. В пресс-службе культурного учреждения заверили, что работы идут в соответствии с утвержденным графиком.

«Мы довольны темпами и качеством работ. Все этапы выполняются строго в запланированные сроки, отклонений от графика нет. Эстетичный облик здания будет сохранен», - прокомментировал замдиректора театра по хозяйственной части Андрей Калашников.

Обновление началось 24 марта 2025 года. Капремонт проводится по региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Общая сумма работ составит 60,5 млн рублей.

Специалисты провели детальные обследования конструкций, смонтировали строительные леса и временные ограждения. В апреле стартовала активная фаза: рабочие сняли старую штукатурку, подготовили поверхность (обеспыливание, грунтование), нанесли и выровняли новый штукатурный слой с последующей шпаклевкой и ошкуриванием. После они занялись грунтованием и покраской.

Параллельно с ремонтом фасада продолжаются запланированные внутренние работы в помещениях театра.