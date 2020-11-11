Творческий прорыв

В Бурятии реализуется нацпроект «Культура»





В 2020 году благодаря федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура» проходят повышение квалификации 199 профессионалов из сферы культуры Бурятии.

В нацпроект «Культура» включены три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Федеральный проект «Творческие люди» создаёт условия для реализации творческого потенциала. В рамках этого направления в 2019 году создано семь Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Этими центрами разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профобразования по всем специальностям и направлениям.





Напомним, нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».Наталья Малыгина - руководитель народного ансамбля современного танца «Фантазия» Баргузинского дома культуры. В 2021 году коллективу исполняется 25 лет. Наталья Николаевна прошла курсы в Московском государственном институте культуры (МГИК) по теме «Методика преподавания традиционного народного танца».- Курсы по нацпроекту «Культура» мне понравились, прошла их впервые, до этого проходила онлайн-семинары в г. Москва и Санкт-Петербург, - рассказала Наталья Николаевна. – Эти курсы длились две недели от МГИКа, проходили с 14 сентября по 02 октября. Занятия были интересные, много нового материала узнала, просмотрела видеоматериал по старообрядцам, изучила их историю, традиции и обычаи. Благодаря этим курсам я провела исследовательскую работу на примере наших семейских (старообрядцев) Бурятии Тарбагатайского района. Делала презентацию по материалу с фото- и видеоматериалом, которая очень понравилась педагогам МГИКа. Отправляла им фильм по истории семейских Тарбагатайского района. Проводя такую работу, мне захотелось получше изучить этот материал и сделать хореографические постановки по семейскому танцу. Теперь я буду над этим работать.Как рассказывает Наталья Малыгина, ее профессиональный багаж знаний пополнился, появился интерес к изучению чего-то нового.- Свой коллектив я создала, когда приехала жить в с. Баргузин в 1996 году, - сообщила Наталья Малыгина. - За эти годы через ансамбль прошло множество ребят, есть выпускники, поступившие по этой профессии в средние и высшие учебные заведения Улан-Удэ. Сейчас многие мои выпускники продолжают заниматься в ансамбле, для этого была создана взрослая группа ансамбля, которой уже больше десяти лет, группа насчитывает 18 человек. Дети и взрослые охотно ходят на занятия, любят выступать и выезжать на различные хореографические конкурсы. Также мы принимаем участие в различных онлайн-конкурсах. Приняли участие в Международном конкурсе творческого объединения «Триумф», получили диплом лауреатов 1 степени и получили приглашение на участие во II Международной премии в области культуры и искусства FossArt (Москва, Россия).На вопрос, хотела бы Наталья Малыгина пройти ещё такие курсы, педагог с улыбкой ответила: «Конечно, да, но сложность обучения состояла в том, что занятия проходили в рабочее наше время, из-за чего было трудно заниматься в полную силу. Поэтому большая просьба или предложение: на время прохождения учебы освобождать от работы по мере возможности».На сегодня курсы по нацпроекту «Культура» прослушало более 100 человек: представители Министерства культуры Бурятии, работники республиканских учреждений культуры, сотрудники отделов культуры, районных домов культуры, библиотек муниципальных образований.Специалисты проходят курсы в пяти ведущих вузах России:Московском государственном институте культуры, Дальневосточном институте искусств, Московской государственной академии хореографии,Санкт-Петербургском институте культуры, Кемеровском государственном институте культуры.- Нам важно, чтобы работники в сфере культуры прошли курсы по повышению квалификации. Курс прослушают как работники с большим стажем работы, так и недавно пришедшие сотрудники. Время не стоит на месте, задает ритм, модели и технологии совершенствуются, нам важно быть в курсе последних тенденций, чтобы использовать новшества в своей работе, - отметила министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.Отметим, в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» обучение прошли 104 работника в сфере культуры.Ольга Лазарева, «Номер один»Фото: Минкультуры РБ