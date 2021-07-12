Жителя Улан-Удэ ждет четвертая судимость за пьяное вождение

Мужчина регулярно попадается пьяным за рулем, но остается на свободе





Полиция Бурятии завершила расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Улан-Удэ, севшего за руль в пьяном виде.

«Днем 27 апреля горожанин на автомобиле направился в Тарбагатай, чтобы проверить сохранность имущества в своем нежилом доме и навести уборку во дворе. Во время нахождения по данному адресу мужчина выпил спиртное и поздним вечером в состоянии опьянения сел за руль, чтобы добраться до дома. Однако при въезде в Улан-Удэ его автомашину остановили сотрудники ДПС. Результат освидетельствования составил 0,96 мг/л.», - сообщили в МВД Бурятии.Как уточнили в полиции, автомобилист ранее уже был трижды судим за езду в нетрезвом виде. В октябре 2016 года его приговорили к обязательным работам, в мае 2017 и июле 2020 годов – к лишению свободы условно. Во всех случаях его лишали водительских прав. Причем, последние две судимости считаются непогашенными.В настоящее время уголовное дело в отношении любителя пьяной езды направлено в суд.Фото: «Номер один»