В Улан-Удэ мошенники обманули десять таксистов

Злоумышленники используют несколько схем для обмана водителей





За последний месяц в Улан-Удэ полиция зарегистрировала 10 мошенничеств в отношении таксистов. Как сообщили в МВД Бурятии, для обмана жулики используют несколько схем.

По одной из них злоумышленник через приложение оформляет заявку на вызов такси. После чего звонит по указанному в сервисе номеру водителя и просит по дороге купить дорогостоящие напитки, продукты питания, а также перевести деньги на банковскую карту либо баланс номера телефона, обещая рассчитаться с таксистом по прибытии. Зачастую в таких случаях мошенники представляются влиятельными лицами, занимающими посты в различных инстанциях.Ничего не подозревая, водитель следует указаниям потенциального пассажира и в результате лишается собственных средств.По другой схеме клиент в разговоре с водителем объясняет, что из аэропорта (с железнодорожного или автовокзала) нужно забрать иностранца. При этом поездку оплатит организация. Для перевода собеседник запрашивает у таксиста реквизиты банковской карты, а затем пароли и коды, приходящие в смс-сообщениях. Однако по приезду на место назначения никакого иностранца водитель не находит, а с его счета списываются денежные средства. Подобная ситуация, к примеру, произошла 11 июля с 30-летней улан-удэнкой, подрабатывающей оказанием услуг такси. Мошенники похитили у девушки 5,5 тысяч рублей.Другой надуманный предлог связан, якобы, с нетрезвым родственником, которого необходимо доставить до указанного адреса. Ситуация разворачивается аналогичным образом. 23 июля по такой схеме преступники выманили 18,5 тысяч рублей у 46-летнего таксиста.Фото: pixabay.com