В Улан-Удэ осужденные за изнасилование подростка полицейские обжаловали приговор

С вердиктом суда не согласны все фигуранты дела



В Улан-Удэ трое бывших полицейских из отдела полиции №2, осужденных за изнасилование подростка бутылкой, обжаловали приговор. Соответствующая информация появилась в картотеке Октябрьского райсуда города.

Напомним, экс-полицейских судили за насилие над 17-летним задержанным подростком. Как рассказала СМИ сестра потерпевшего, стражи порядка



Правоохранителям предъявили обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Насильственных действия сексуального характера». В середине сентября Октябрьский райсуд признал всех фигурантов дела



Фото: «Номер один» Напомним, экс-полицейских судили за насилие над 17-летним задержанным подростком. Как рассказала СМИ сестра потерпевшего, стражи порядка изнасиловали ее брата бутылкой , пытаясь получить признание в преступлении. Пытки силовики сняли на видео, заставив подростка показать лицо и назвать своё имя, а затем пригрозили распространить запись, если он кому-то расскажет о происшедшем.Правоохранителям предъявили обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Насильственных действия сексуального характера». В середине сентября Октябрьский райсуд признал всех фигурантов дела виновными . Двое из них получили 9,5 и 9 лет колонии строгого режима, третий – 5,5 лет колонии общего режима.Фото: «Номер один»

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