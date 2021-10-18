Житель Улан-Удэ незабываемо отметил день рождения сестры

В ходе праздника пьяный мужчина сжег дорогой автомобиль родственницы





Ночью 15 октября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о возгорании автомашины в ограде дома в районе Мясокомбината. На место выехали полицейские и пожарные, которые по прибытию потушили пламя.

Подозреваемого в поджоге задержали сразу – им оказался проживающий по соседству 31-летний местный житель. Мужчина в числе других отмечал день рождения хозяйки дома, приходящейся ему сестрой. В состоянии сильнейшего алкогольного опьянения он, взяв у себя дома канистру с бензином, поджег авто, стоявшее в ограде у сестры. При этом иномарка принадлежала другой его родственнице: гостья к тому моменту покинула застолье, оставив машину во дворе. Дорогой автомобиль был приобретен ею всего пару недель назад.В результате возгорания выгорела задняя часть транспортного средства. Предварительный ущерб составил более 900 тысяч рублей.«Гражданин нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, в том числе, квартирные. В содеянном он признался. По факту уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com