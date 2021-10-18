Житель Улан-Удэ незабываемо отметил день рождения сестры

В ходе праздника пьяный мужчина сжег дорогой автомобиль родственницы
Ночью 15 октября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о возгорании автомашины в ограде дома в районе Мясокомбината. На место выехали полицейские и пожарные, которые по прибытию потушили пламя.
Подозреваемого в поджоге задержали сразу – им оказался проживающий по соседству 31-летний местный житель. Мужчина в числе других отмечал день рождения хозяйки дома, приходящейся ему сестрой. В состоянии сильнейшего алкогольного опьянения он, взяв у себя дома канистру с бензином, поджег авто, стоявшее в ограде у сестры. При этом иномарка принадлежала другой его родственнице: гостья к тому моменту покинула застолье, оставив машину во дворе. Дорогой автомобиль был приобретен ею всего пару недель назад.
В результате возгорания выгорела задняя часть транспортного средства. Предварительный ущерб составил более 900 тысяч рублей.
«Гражданин нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, в том числе, квартирные. В содеянном он признался. По факту уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.
Фото: pixabay.com
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